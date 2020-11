Klíčová kanalizace pro lokalitu, kde by mohlo v budoucnu stát až 170 rodinných domů. Start rekonstrukce bytového domu či opravy ulic Dukelských hrdinů a Měšťanská. Navíc zahájení stavby domu přírody. Celkem plánují Hodonínští v návrhu rozpočtu města se zhruba 219 miliony korun investic.

Třída Dukelských hrdinů v Hodoníně. | Foto: Deník / Petr Turek

To je o pětadvacet milionů korun méně, než navrhovali na letošek před pandemií. „Není to reálný rozpočet. Je to jen zbožné přání toho, jaký bychom jej chtěli mít. Očekávám značné ekonomické dopady, které se projeví v tom, co nám stát určí z daní. Navíc se v našem rozpočtu neodráží vliv zrušení superhrubé mzdy,“ upozornil lídr opoziční Změny Vítězslav Krabička.