Upozornila však na to, že by lidé neměli zapomínat na to, že voda z veřejných studní není pitná. „Město přistoupilo k postupným opravám téměř čtyřiceti studní,“ sdělila mluvčí.

Hodonínští studny obnovují při investičních akcích i jednotlivě. „Zatímco některé pumpy jako například v lázeňském parku potřebují pouze drobnou opravu či vyčištění mechanismu, jiné je potřeba vyměnit celé. Často si oprava žádá také těžkou techniku, případně složitější výměnu válce u dna studny,“ přiblížila Kotásková.

Místní mohou užitkovou vodu z obnovených studní používat například k zálivce předzahrádek nebo nových výsadeb.