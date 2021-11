Hodonínští proti covidu prodlužují v nemocnici očkovací dobu

Pět dnů v týdnu nyní očkují proti koronaviru v Nemocnice TGM v Hodoníně, tedy od pondělí do pátku. Od dvanácti do šestnácti hodin. „Je to z důvodu velkého nárůstu zájemců o očkování,“ informovala v pondělí za hodonínskou nemocnici Hana Raiskubová.

Očkovací místo v hodonínské nemocnici. | Foto: Nemocnice TGM

Vakcínou Pfizer tady očkují předem registrované každý všední den. Přitom děti mohou rodiče nechat naočkovat jen ve čtvrtek odpoledne. Bez registrace očkují v Hodoníně jen dospělé, a to vakcínou Johnson & Johnson v pracovních dnech od 12.00 do 15.00. Ze stadionu v Hodoníně cvičně unikl čpavek, hasiči zasahovali ve skafandrech Přečíst článek › Hodonínští očkují v ambulantním traktu vedle interní ambulance.