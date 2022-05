Nedobytných tak zůstává pro Hodonín více než devadesát milionů korun. Nejisté vyhlídky na návrat potřebných desítek milionů chtějí v příhraničním městě překlenout krátkodobým úvěrem do limitu sto milionů korun s čerpáním nejpozději do konce příštího roku. „Je složité říct, v jaké výši fakticky budeme tento úvěr čerpat. Do rozpočtu zařazujeme čtyřiašedesát milionů korun, neznamená to ale, že tuto částku budeme čerpat a k tomu ještě hned po uzavření,“ řekl v úterý před schválením půjčky vedoucí radničního odboru ekonomiky Marián Maňák.