Upozornila, že nejde tedy o jednorázovou akci. „Chceme dosáhnout trvalého zvýšeného objemu darované krve v tomto období, které je tradičně na dárce chudší než zbytek roku,“ vysvětlila záměr hodonínská skautka.

Akcí Hodonínští spojili oslavy dvou letošních výročí, a to sto let skautingu v Hodoníně a sedmdesáti let Nemocnice TGM Hodonín. Dalším významným bodem oslav bude Skautský společenský večer, který je naplánovaný na sobotu 21. května do kulturního domu v Hodoníně.

První skautský oddíl v Hodoníně vznikl 4. listopadu 1922, a to pod vedením Luďka Kuriala a Bedřicha Opluštila. První členové hodonínského oddílu se scházeli v tělocvičně měšťanské školy v Legionářské ulici.