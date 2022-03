Přitom ekonomický odbor hodonínské radnice zahájil stíhací jízdu s časem o své peníze u české dceřinné společnosti ruské banky v minulém týdnu. „Část prostředků se nám povedlo převést. Bylo to asi šedesát milionů korun, které jsme převedli. Šlo o peníze uložené na jednodenním spořícím účtu,“ sdělil vedoucí ekonomického odboru radnice Marián Maňák.

U dalších tří spořících kont už příhraniční okresní město tolik štěstí nemá. Mají totiž měsíční výpovědní lhůtu. „Máme od banky potvrzené, že naše výpovědi byly přijaty. Co se bude dít dál, je ale otázkou,“ posteskl si vedoucí. Jde totiž celkem o 115 milionů korun městských peněz.

Sberbanka jako Sebranka: upravené logo umělce Tima zdobí pobočku v centru Brna

Situaci Hodonínští řeší ve spolupráci s krajem. „Bohužel nešťastné je to, že na samosprávy, kromě těch nejmenších, se nevztahuje fond pojištění vkladů. Ten se vztahuje na klasické fyzické a právnické osoby,“ upozornil Maňák.

Především výše zatím pro Hodonínské nedobytného obnosu překvapila zastupitele. Ze zmíněných 115 milionů korun už v letošním rozpočtu počítali s použitím devadesáti milionů. Chybějí peníze si tak plánuje město půjčit u jiného bankovního ústavu, zřejmě jako kontokorent. „Je to strašně moc peněz. Vyrazilo mi to dech. To nikdo nemohl čekat, jak se zachová pan prezident Ruska Putin,“ řekl opoziční zastupitel Jakub Valášek.

Hodonín spekuluje

Mnohem razantnější byl ale vůči vedení města jiný zastupitel, lékař Jiří Kubrický. „Hodonínu se dlouhodobě nedaří udržet finance na bankovních účtech. Hodonín by měl finance, které dostává z daní, od občanů, od podnikatelů, správně investovat. Finance by měl mít jen na provoz a investice, ale Hodonín se chová tak, že spekuluje,“ kritizoval hodonínský ortoped.

Kryt v Hodoníně má zachovalé sprchy i výlez. Podívejte se, jak to tam vypadá

Připomněl i to, jak pro město skončily peníze uložené na islandských fondech. Před čtrnácti lety tam měli Hodonínští vložených téměř dvanáct milionů korun do dluhopisů, které ale zůstaly kvůli tehdejšímu krachu ostrovních bank nedobytné.

Tentokrát se snaží Hodonín o záchranu svých více než sto milionů korun i prostřednictvím republikového Svazu měst a obcí, který poslal své žádosti o vysvětlení a pomoc České národní bance, premiérovi i ministru financí. „Dovolte mi Vás požádat jménem měst a obcí touto cestou o možné poskytnutí finanční výpomoci pro potřebné municipality, aby nebyly vystaveny jakýmkoliv zásadním problémům plynoucím z nemožnosti hradit své závazky a bylo tak možné zachovat plné fungování jejich infrastruktur,“ napsal v úterý Petru Fialovi a Zbyňku Stanjurovi předseda Svazu měst a obcí, zároveň starosta Kyjova, František Lukl.