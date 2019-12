Hodonín - V Hodoníně zesílily stížnosti na bezpečnost u vlakového nádraží. Jedním z impulsů se stalo napadení mladé ženy. Strážníci se nyní místu věnují téměř nepřetržitě. Stáhnout se však museli z jiných části města.

Hodonínské vlakové nádraží. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Nebývale kritická diskuze se v Hodoníně strhla mezi tamními obyvateli. Nespokojenost míří k situaci na tamním vlakovém nádraží. Mnozí lidé si stěžují na problémy spojené s bezdomovci a narkomany. „Je to ostuda okresního a lázeňského města. Jen stále nechápu, že to radní nevidí nebo nechtějí vidět, jak to tam vypadá a jaké to tam je? Nebo je jim to jedno?“ zamýšlela se pod facebookovou výzvou Hodonínského deníku Rovnost například čtenářka Pavla Tomečková. Množící se kritické ohlasy vedení radnice i strážníci už řeší.