Před několika lety si podobný okamžik užívala se synem Pavlem. „Nejvíc ho sice baví tělocvik, ale je dobrý na všechno. Je v páté třídě, zatím má samé jedničky, ani jedna dvojka,“ neskrývá jako rodič velkou spokojenost.

A také Veronika nastoupí stejně jako bráška do Základní školy doma v Rohatci. „Jasně, že tady. Nad ničím jiným jsem nepřemýšlela. Celý život prožívám tady, tak proč bych měla děti dávat někam jinam,“ říká zcela otevřeně Lenka Odehnalová. Pro ní je totiž Rohatec samozřejmou volbou číslo jedna. A na co se nejvíc těší budoucí prvňačka? „Na děcka a jejich kolektiv. Verunka je na ně zvyklá už ze školky. Těší se,“ říká za dcerku.

Sice ještě zbývají do začátku školního roku poslední srpnové dny, ale u Odehnalů by mohli jít do třídy klidně hned. „Všechno už máme nachystané, tašku, papuče i věci do tělocviku. Vše je již na hromadě,“ usmívá se máma. (pt)