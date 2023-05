Světový šampionát v hokejbalu se v Hodoníně uskuteční hned v pěti kategoriích. Česká republika tady bude obhajovat dvojici stříbrných medailí z posledního mistrovství v Kanadě. „Bude to velká reprezentace města, které bude také do šampionátu zapojené. Budou tady reprezentanti Česka, Slovenska, Kanada, Québecu, Finska, Francie, Velké Británie, Indie či Spojených arabských emirátů. Bude od nás online stream pro celý svět a živé vysílání play off v televizi. Pro věhlas Hodonína je to velká akce, a to i z pohledu turismu, protože přijedou i fanoušci ze zúčastněných zemí,“ přiblížil generální ředitel hokejbalového mistrovství světa Michael Pospíšil.