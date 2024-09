Petr Turek dnes 18:10

Více než stoletou vodu zažilo v neděli Horňácko. Tamní říčka Velička se totiž rozvodnila do extrémního povodňového stavu, a to dokonce o více než půl metru. O osmé hodině ráno se valila Velkou nad Veličkou s průtokem sto kubíků za vteřinu, a to až ve výšce hladiny 238 centimetrů.