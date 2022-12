To vše i přes odpor části opozice. „Jestliže dojde ke snížení počtu členů dozorčích rad, tak určitě dojde k omezení kontroly. Nebude tak dokonalá. Nemyslím si, že je důvodem snížení odměny, které stejně město neplatí, ale hradí je dané společnosti,“ řekl lídr nejsilnější opoziční strany, advokát Vítězslav Krabička.

Kontrolní činnost prostřednictvím dozorčích je podle něj důležitá i ohledem na nelehkou dobu. „V minulosti, pevně věřím, že tomu už tak nebude, byly dozorčí rady obsazovány většinou občany nebo zástupci jednotlivých politických stran a hnutí, kteří byli velmi loajální zejména ke koalici s tím, že odbornost v dozorčí radě příliš nebyla, tedy co se týká ekonomiky a práva,“ poznamenal Krabička.

Jak ale reagoval starosta Libor Střecha, ambicí snížení počtu členů dozorčí rady jsou opravdu i úspory peněz. „Vůbec si nemyslíme, že by to mělo snížit nějakou kontrolní činnost dozorčí rady nebo její funkci. Myslím si, že město Hodonín má na své obchodní společnosti i různé jiné kontrolní mechanismy a nástroje,“ uvedl starosta.

Přesto opoziční zastupitelka Andrea Řičicová navrhla, aby v zakladatelských listinách všech tří společností zůstalo u současného počtu sedmi členů dozorčích rad místo předkládaných pěti. „Je to v návaznosti na jakousi transparentnost, otevřenost, kontrolu, která je právě v této nelehké době velmi důležitá a aktuální,“ vyjádřila se zastupitelka.

Úspora

Naopak bývalý místostarosta a předseda kontrolního výboru Petr Buráň novinku podpořil. „Nemyslím si, že počet členů dozorčí rady je nějakým způsobem určující v tom, jak kvalitní jsou kontroly. Ale důležité je podle mě to, jak kvalitní lidé jsou do dozorčích rad jmenováni. Věřím, že do dozorčích rad budou jmenováni opravdu kvalitní lidé, kteří budou schopní a ochotní kontroly provádět,“ uvedl Buráň.

Úspora za roční odměnu jednoho řadového člena dozorčí rady by podle informací z radnice měla činit osmnáct tisíc korun. „Snížením počtu členů dozorčích rad ze sedmi na pět ve společnostech Lázně Hodonín, TESPRA Hodonín a Městská bytová správa Hodonín každá ze společností ušetří šestatřicet tisíc korun za rok, to je 144 tisíc korun za čtyřleté funkční období. Odměny vyplácejí ze svých prostředků samy společnosti, nikoliv město. Jedná se proto o úspory společností,“ sdělil ve čtvrtek Deníku mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Jak ale přiblížil Marek Zelenka z protikorupčního sdružení analytiků Oživení funkce v dozorčích radách jsou jedny z nejlukrativnějších pozic, které mohou zastávat neuvolnění zastupitelé či osobnosti blízké politickým stranám. Například řadový člen zastupitelstva má nárok na měsíční odměnu zhruba 2,5 tisíce korun, tedy třicet tisíc korun ročně. Odměna v dozorčí radě tak představuje více než padesátiprocentní přilepšení. Tu ještě mohou navýšit odměny mimořádné. „Tím, že sníží počet členů ze sedmi na pět tak určitě peníze ušetří. V zájmu budování vyšší politické kultury by opozice neměla být vyloučena ani z dozorčích rad, finančního a kontrolního výboru, aby měla by být v adekvátním počtu, který odpovídá výsledkům voleb,“ uvedl Zelenka s tím, že na druhé straně pokud si politická ať koaliční či opoziční strana navolí do dozorčí rady nějaké nemehlo, tak za tohoto svého kandidáta také zodpovídá.

Hodonínští městští radní v minulém volebním období obsadili sedmičlenné dozorčí rady v poměru čtyři nominanté koalice, dva z opozice a jeden odborník z odboru ekonomiky a financí městského úřadu. Z koalice měl vítěz voleb dva kandidáty, druhý nejsilnější koaliční partner měl předsedu jedné dozorčí rady.