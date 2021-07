Většina z nich totiž už nalezla nový dočasný domov. „U nás jich zůstává zhruba čtyřicet. Postupně se tak sice pokoje vyprazdňují, ale na druhé straně se už zase naplňují, a to záchranáři, lidmi z pracovních čet, individuálními dobrovolníky i psychology,“ přiblížila Jana Bimková, jednatelka Městské bytové správy, která tříhvězdičkový hotel provozuje.

Celkem pětašedesát klientů hodonínského S-centra bylo zatím evakuovaných do Domova pro seniory v Břeclavi, Domova Horizont a Centra pro seniory v Kyjově. Pětipatrové hodonínské zařízení v pondělí vyklízela více než stovka hasičů, a to i ze Středočeského kraje či Ostravska. Ti kvůli pondělnímu výjezdu museli vstávat krátce po nedělní půlnoci. Pokračovat v práci budou v Hodoníně i v úterý. „Dobrá zpráva je, že naše budova je opravitelná a uživatelé se budou moci vrátit zpět a my ke své práci,“ sdělil ředitel hodonínského S-centra Václav Polách.

Spolu s krajem nyní jedná o rozmístění zbylých čtyřiceti klientů domova. „Mělo by se to být v průběhu následujících dvou, tří dnů. Chceme totiž všem klientům zajistit odpovídající péči a podporu. Jsme v kontaktu se všemi našimi příspěvkovými organizacemi. Solidarita je veliká, takže máme nabídky i z jiných krajů, ale smysluplné je, abychom je udrželi co nejblíže k jejich rodině, s níž to také konzultujeme,“ sdělila krajská radní pro sociální péči Jana Leitnerová.

Po Kyjově a Břeclavi půjdou další klienti S-centra také do Strážnice. „Někteří zůstanou také v Hodoníně, kde máme další zařízení. Věřím, že se nám to rychle podaří dořešit,“ uvedla radní. Některé klienty si domů vzala také jejich rodina. Mezi nimi i ty imobilní či trpící nějakou formou demence. „Jsme s nimi v kontaktu, aby věděli, že pokud by dál nezvládali péči, že nějaké místo na delší čas najdeme,“ ujistila radní.

V pondělí hasiči pracovali na odklízení sutin z S-centra. Letící části jeho střechy navíc demolovala doma, garáže i zahrady v okolí. „Statik vyhodnotil, že je budova stabilní a bourat se nemusí. Opravy budou ale nějakou dobu trvat, počítáme s tím, že objekt nebude minimálně půl roku provozuschopný,“ přiblížila Leitnerová.

Část zaměstnanců se pracovně přesune se svými klienty. „Část personálu z Hodonínska má ale poničené i své domy, takže se snažíme zkoordinovat to tak, aby bylo o všechny postaráno. Část personálu je ještě v hotelu Krystal se zbytkem klientů, kde se o ně od evakuace starají v podstatě nepřetržitě,“ doplnila radní.

Jak připomněla, na místě byla v pátek i ministryně sociálních věcí Jana Maláčová, kromě jiného na stole byla i možnost finanční pomoci na rekonstrukci S-centra. „Této nabídky si moc vážím. Nyní ale musíme vyhodnotit veškeré náklady. Na tom na kraji pracuje odbor majetku a investic, abychom následně věděli, co všechno bylo zničeno a kolik by opravy stály. Pochopitelně se řeší i pojištění, protože budovy máme pojištěné,“ uvedla Leitnerová s tím, že potřebné informace by měli mít k dispozici snad během týdne. „Pak budeme jednat s ministerstvem o nějaké spoluúčasti,“ dodala radní.