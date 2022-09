Houbaři v Ratíškovicích atakovali výstavní rekord, představili také opičí hlavu

/VIDEO/ Více než patnáct set návštěvníků od soboty do pondělí zavítalo na tradiční výstavu hub do Ratíškovic. Už na jednačtyřicátý ročník zavítali i žáci místní školy a také školek. „Pro ně to působí i jako prevence, aby věděli, které houby jsou jedlé a které naopak jedovaté,“ vysvětlil prezident ratíškovického mykologického kroužku Václav Koplík.

Jednačtyřicátý ročník Výstavy hub v Ratíškovicích. | Video: Deník/Petr Turek