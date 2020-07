Přitom nádoby na papír jsou ve vesnici téměř prázdné. Podle zástupců obce se to však netýká jen papíru. Nepořádek bývá totiž často i u ostatních kontejnerů. „Žádáme o dodržování pořádku v obci. Nebuďte lhostejní. Pokud jsou kontejnery plné, zkuste se podívat jinde v obci. Nebo vydržte do jejich vyvezení. Plasty se svážejí v pondělí a papír ve středu. Děkujeme, že pomáháte udržet Žarošice čisté,“ reagovali na situaci zástupci Žarošic na sociální síti.

Podle jednoho z místních Reného Křiklána by místní měli být více všímaví. „Jde jen o naši lhostejnost. Upozornit dotyčné, ať to nedělají, pokud je vidíme. A nestrkat hlavu do písku a dělat, že se nás to netýká,“ uvedl muž.