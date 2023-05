Křižovatka má být ještě v tomto roce jako nová. Krajští silničáři totiž otevřeli tendr na úpravu a rekonstrukci křižovatky pod kostelem svatého Jana Křtitele. „Určitě je to pro nás důležité, protože o úpravu jsme usilovali snad téměř dvacet let, tedy určitě už za bývalého vedení obce,“ upozornila starostka Hroznové Lhoty Jitka Vašicová.

Smutným mementem této křižovatky je pomníček, který upomíná na tragickou událost z června roku 2014. Dopravní nehoda, kdy osobního auto srazilo mladého chodce, měla smrtelné následky. Vyhasl po ní život tehdy jedenáctiletého školáka, na což místní vzpomínají doposud. „Důležité je především to, aby křižovatka byla po úpravách bezpečnější,“ zdůraznila starostka obce.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Ke zvýšení bezpečnosti mají přispět zejména změny vztahující se k autobusové dopravě. „Je to tady nepřehledné a nebezpečné. Autobus zastavuje u bývalé hospody, kde je nyní obchod. Navíc zastávka tady funguje i jako přestupiště, takže tam zastavují i dva autobusy za sebou, jeden jede směrem na Velkou nad Veličkou a druhý směrem do Kuželova. Když tam stojí dva za sebou, je to velmi nepřehledné. Usilovali jsme o to, aby při celkové rekonstrukci křižovatky byla tato zastávka přesunutá o kousek dál a vzniklo tam obratiště,“ přiblížila Vašicová.

Výstavbu obratiště pro autobus potvrdil vedoucí vedoucí investičního úseku jižní oblasti Správy a údržby silnic Libor Olšák. „Vychází to z bezpečnostního auditu, který upozornil na některá rizika a ty budeme nyní řešit. Jedná se například o posun zastávky, aby autobus nestával v blízkosti přechodu, což bývá pak nepřehledné,“ vysvětlil vedoucí krajských silničářů.

Ti se tak mají pustit kromě úprav a oprav křižovatky také do rekonstrukce zastávek a nástupišť. Předpokládaná hodnota celé zakázky se blíží k patnácti milionům korun, z čehož zhruba třetina bude v režii obce. Ta totiž tady investuje své peníze do nových chodníků, pouličního osvětlení, vegetačních úprav ve zúžení silnice i do přeložky vodovodu. Ještě týden mají firmy na to, aby se o tento tendr ucházely. Následovat pak bude vyhodnocení podaných nabídek. „Začátek prací tady předpokládáme v červenci,“ sdělil Olšák.

Hotovo by pak mohlo být do konce listopadu tohoto roku. Nynější situace se nelíbí například Jaroslavu Kotalovi. Sousedství frekventované křižovatky odnáší po dešti nejen fasáda jeho domu poté, co ji projíždějící auta nahazují špinavou vodou z blízkého výmolu. „Nejhorší je ale hustý provoz, kdy tady ve špičce může projet za hodinu i tři sta aut. Velký počet aut tudy navíc jezdí rychle a řidiči nedodržují snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodinu,“ upozornil na rychle jedoucí vozy muž s tím, že by určitě přivítal nové nasvětlení přechodů pro chodce. Ty mají navíc získat varovné a signální pásy.

Úprava křižovatky v Hroznové Lhotě bude zatím letos zřejmě nenákladnější investiční akci krajských silničářů v hodonínském okresu. Následovat by pak měla oprava silnice po sesuvu mezi Vřesovicemi a Koryčany. „Už chystáme výběrové řízení. Projekčně je vše připravené,“ doplnil vedoucí.