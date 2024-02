Za dva týdny by se tam mohli vrátit jak stavbaři, tak i semafory. „Vyřizuje se uzavírka tak, aby se předběžně mohla šestadvacátého února spustit,“ informoval oblastní vedoucí krajských silničářů Libor Olšák.

Samozřejmě důležité budou také klimatické podmínky, které přinese letošní konec února a následný březen. Ideální plán pro druhou etapu přestavby křižovatky je podle silničářů takový, že by po odstranění starého pruhu silnice stavbaři připravili tuto plochu tak, aby jej mohli co nejdříve probádat archeologové. „Jsme s nimi domluvení tak, aby pak mohli ihned nastoupit do terénu,“ přiblížil vedoucí silničářů.

Stavba kruháče má ve Veselí startovat na jaře, hotový má být za 120 dní

Archeologové měli v Hroznové Lhotě práci už při první etapě přestavby křižovatky po odhalení horních vrstev pod prvním jízdním pruhem křížících se silnic. I když jim přitom výzkum výrazně znesnadňovaly deště. „Zemní práce při úpravě hlavní křižovatky v Hroznové Lhotě byly důvodem k provedení záchranného archeologického výzkumu Masarykova muzea, jehož pracovníci objevily zahloubené sídlištní objekty datované do vrcholného středověku až raného novověku,“ uvedl během první části výzkumu vedoucí archeologického oddělení Masarykova muzea Jaromír Šmerda.

Pod silnicí tak staletí ležela například rozbitá středověká keramika, zvířecí kosti či do červená propálená pec i další zajímavé nálezy. Jak ještě doplnil archeolog, pod druhou etapu stavby hned čtyři už částečně prozkoumané objekty.

Zdražení dopadlo v Hodoníně také na veřejné toalety u řeky Moravy

Při optimálním průběhu silničáři očekávají, že by mohla být rekonstrukce křižovatky i s položenou novou asfaltovou směsí hotová do konce dubna. „Bude záležet na počasí, ale samozřejmě budeme rádi, že bude všechno hotové co nejdříve a křižovatka bude kompletně nová. Navíc snad dvě třetiny udělali v loňském roce,“ řekla Jitka Vašicová, starostka obce s téměř dvanácti sty obyvateli.

Jak připomněla, ještě u krajských silničářů iniciovali opravu navazujícího sto třicetimetrového úseku ve směru k hřbitovu. „A jsme rádi, že nám vyhověli,“ podotkla starostka Hroznové Lhoty.

TOP 5 základek Hodonínska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Stavba za zhruba devět a půl milionu korun bez daně je zaměřená především na přestavbu křižovatky silnic III/4992 a III/4995, včetně vybudování chodníků, vjezdů, rekonstrukci autobusových zastávek a nástupišť a také obratiště se zastávkou pro jeden autobus. Na novou křižovatku má svítit i nové pouliční osvětlení. Dokončení stavby bude spojené i se zmiňovanou uzavírkou. „Doprava bude řízená semafory a autobusové zastávky budou provizorně posunuty,“ doplnil Olšák.

Objízdná trasa obcí čeká jen autobusy, které jezdí z Hroznové Lhoty na Tasov. Jak ještě prozradil silničářský oblastní vedoucí investičního úseku, na jaře by mohly začít opravy i u sousedů, a to v průtahu Kozojídkami.