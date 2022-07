Tím prvním byl ale právě před sto lety narozený Oldřich Kotík. „Systematicky se staral o neustálé rozšiřování hvězdárny přístavbami. K původní budově se dvěma kopulemi s dalekohledy byl za jeho života přistaven rozsáhlý sklep pojatý jako úkrytové zařízení civilní obrany, zimní zahrada, sauna, ubytovna se třiceti, později pětačtyřiceti lůžky, garáž, kotelna a kopule planetária,“ vyjmenoval zakladatelův syn.

Katastrofa, zní ke zdolání silnice u Rohatce. Nově pomůže podchod

Jenže poté, co jeho otec na začátku osmdesátých let tragicky zahynul při autonehodě, pohasla i budoucnost pro hvězdárnu a planetárium. Areál postupně měnil majitele a následně i účel, až téměř zmizelo veškeré vybavení. Zachránit hvězdárnu se podařilo městu, které ji v roce 2016 koupilo a o tři roky později i otevřelo veřejnosti.

Její výhodné umístění právě ve Ždánicích při cestě na Lovčice potvrzuje i současný vedoucí Trutnovský. „Tím, že je hvězdárna odstíněná od Brna Ždánickým lesem a v okolí není žádné velké sídlo, máme tady na poměry České republiky a střední Evropy relativně slušnou oblohu, která není tak poznamenaná světelným smogem. Hvězd je tak vidět dost, daleko více než z mnohem větších měst,“ upozornil Trutnovský.

Největší na Moravě

To je podle něj také jedním z důvodů, proč chce využít Ždánice i Masarykova univerzita, a to pro postavení svého dalekohledu. „Ve východní kopuli bude umístěný velký dalekohled, dokonce největší na Moravě. Bude robotický a bude se ovládat na dálku. Po technické stránce to bude naprosto špičkové zařízení,“ prozradil Trutnovský. Novinka má být na místě ještě letos.

Do vzpomínkového odpoledne, které je naplánované na 10. září, se má otevřít i veřejnosti sloužící západní kopule s novým dalekohledem. „Ten hlavní má průměr čtyřicet centimetrů, je krásný na pozorování galaxií, mlhovin, slabších hvězdokup a kulových hvězdokup,“ oznámil Trutnovský.

Zemřel nejstarší šimpanzí samec hodonínské zoo. Trápily ho srdeční potíže

Nyní je ždánická hvězdárna otevřená veřejnosti především v pátky. Další termíny jsou pak na telefonické domluvě. Mezi posledním návštěvníky byly v úterý odpoledne děti ze Strážovic na Hodonínsku a před nimi například Blanka Dostálová z Ostravy Zábřehu.

„Úžasný zážitek vidět Slunce dalekohledem. Poutavé informace podané panem Trutnovským. Bylo to pro mne setkání se vzdělaným člověkem, kterého astronomie baví a hodně o ní ví,“ napsala žena do pamětní knihy.