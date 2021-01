Její spodní část v neděli zrána zasněžovali. Jenže toho hned využila řada nezvaných návštěvníků. „Lidi tam chodí jako hovada. Jakmile to zasněžíme, tak to tam zadupou. Budou se pak divit, že budou mít hnědý sníh,“ posteskl si prezident Sportovní klub lyžování Veselí nad Moravou Luboš Žák.

Přitom se na přijíždějící hosty připravili. „Na zákaz vstupu upozorňujeme i na našich webových stránkách. Navíc jsou ti, co tam přijedou pod kamerami, musejí lézt přes zátarasy a dostat se přes dva zákazy vstupu,“ upozornil prezident.

Jenže i to řada lidí ignoruje. „Přelézají zátarasy. Nerespektují nápisy na cedulích se zákazem vstupu. Chovají se jako pitomci. Nevím, jak by se jim líbilo, kdyby někdo i přes zákaz přišel k nim, na jejich soukromý pozemek, a choval se jako oni. To na ně máme zavolat policii|?“ poukázal Žák.

Přesto chtějí pokračovat v přípravě na novou sezonu. „Pokud bude mráz, tak budeme zasněžovat všechno. Sjezdovky chceme otevřít, jakmile nám to vládní opatření dovolí,“ dodal šéf lyžařského klubu. V neděli kolem patnácté hodiny byla v bělokarpatském skiparku teplota vzduchu těsně pod bodem mrazu.