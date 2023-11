/FOTO, VIDEO/ Na úvod výborná, právě dokončená palačinka. A to přímo ve třídě, kde začíná fungovat žákovská kavárna. Pak trochu teorie i novinek, které přiblíží nebo s nimi oslní elektrikář, který se zaměřuje na silnoproud. K dispozici má i speciální termokameru. Vedle jede 3D tiskárna. Dny otevřených dveří Integrované střední školy v Hodoníně nabízí v pátek také návštěvu ve světě práce se dřevem, kde jsou k vidění tesařská i řezbářská tvorba.

A také ocenění a diplomy těch nejlepších. Přebalovací podložka, aktivizační pomůcky i muzikoterapie zavede do oboru sociální činnost. Kadeřnice pak vstoupí do oblasti módních účesů a hosté tak mohou sledovat i to, jak se právě plete obrácený, francouzský či rybí cop. Počítačová učebna je zase dějištěm robotických hrátek ozobotů. Zájemce se může podívat i do virtuální reality, která se stává pomocníkem také při výuce angličtiny.

Dny otevřených dveří tím ale v Lipové aleji nekončí. „Chceme přiblížit zábavnou formou běžnou výuku i s nadstandardními bonusy, aby to bylo pro žáky příjemné, motivační a posunulo je to dopředu. Na Dny otevřených dveří k nám chodí v pátek dopoledne žáci základní školy. Pokud zjistí, že je tady něco zaujalo, tak přichází odpoledne s rodiči. Také se snažíme poradit těm, kteří se nemohou rozhodnout,“ přiblížila Eva Schmidová, ředitelka hodonínské Integrované střední školy, která nyní vzdělává zhruba pět set padesát žáků.

Dny otevřených dveří tady pokračují i v sobotu do poledne. Ti, kdo je nestihnou v těchto dvou prosincových dnech, budou mít ještě šanci po Novém roce, tedy v lednu. Mimo jiné jsou tady k vidění i vizualizace nových dílen jak v areálu v Jilemnického ulici, tak především v Lipové aleji.