Novinka by měla znamenat zejména úlevu pro obyvatele Moravského Písku, Veselí nad Moravou či Vnorov, a to díky tomu, že by nová tepna měla odtud odklonit část dopravy. Cestování po novém dálničním komplexu za zhruba šest miliard korun nebude pro řidiče zadarmo. „Úseky budou zpoplatněny,“ podotkla mluvčí silničářů.

„Dokončení všech tří na sebe navazujících úseků dálnice D55 , a to Babice - Staré Město, Staré Město – Moravský Písek a Moravský Písek – Bzenec plánujeme do konce roku 2024. Vytvoří ucelený úsek v délce jednadvacet kilometrů,“ sdělila Deníku mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Jedna historická událost by se měla stihnout do konce roku 2024, tou je spuštění provozu na trojici spojených úseků D55. Poprvé se otevře dálnice v hodonínském okresu.

Republikoví silničáři chystají na roku 2024 novinky i na nezpoplatněných silnicích. A to především na Kyjovsku a Veselsku silnici I/54, tedy na tahu mezi Slavkovem u Brna a hraničním přechodem Strání.

Nový kruhový objezd má tak přibýt ve Veselí nad Moravou ve směru na Blatnici. „Zahájení prací na okružní křižovatce předpokládáme v příštím roce. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele této akce,“ uvedla Trubelíková s tím, že cenu a termín stavebních prací upřesní až po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy.

Podobně tomu bude také ve Bzenci a nad Kyjovem. „Co se týče oprav na silnicích první třídy, v příštím roce plánujeme například opravu v průtahu Bzence a dále soutěžíme zhotovitele opravy silnice I/54 v průtahu Strážovicemi. Termíny zahájení oprav a související dopravní omezení upřesníme před jejich zahájením,“ doplnila Trubelíková.

Vodní stavby

Také na vodě se v novém roce chystá řada prací, a to jak na Baťově kanálu, tak u břehů samotné řeky Moravy. Pokračovat bude výstavba nové plavební komory Rohatec a prodloužení plavební cesty až k Hodonínu.

Součástí této zakázky za třetinu miliardy je také oprava jezu Sudoměřice. „Zatím mají práce optimální průběh,“ informoval Deník v polovině prosince vedoucí oddělení strategických projektů republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský s tím, že pokud budou práce pokračovat jako doposud jez by mohl být v příštím roce hotový.

Podobně pokud půjde vše podle pozitivních předpokladů Ředitelství, mohly by po skončení nejbližší plavební sezony začít i práce na rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou na druhé straně laguny.

Ve stejnou dobu by mohly odstartovat práce na rozšíření přístaviště Rohatec a také v Hodoníně, kde by mělo vyrůst nové, druhé přístaviště. „Bude mezi současným přístavištěm s pevnou hranou a jezem v místech, kde jsou dnes plovoucí mola. Zachován bude právě koridor do budoucího přístavu,“ vysvětlil Bukovský s tím, že náklady na tyto dvě přístaviště odhaduje Ředitelství na čtyřicet milionů korun.

Údržba na trati

Správa železnic hlásí na příští rok pokračování v běžných opravách infrastruktury a její údržbě. Úpravy výpravní budovy vlakového nádraží v Hodoníně se ale ještě o další rok posunou. „Rekonstrukce hodonínské nádražní budovy se připravuje k realizaci od jara 2025. Vše však bude závislé i na rozpočtu a uvolněných finančních prostředcích na modernizaci výpravních budov,“ nastínil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby jsou v současnosti přibližně šestapadesát milionů korun. „Počítáme s odbouráním stávajícího objektu s veřejnými toaletami, které budou přemístěny přímo do nádražní budovy. Její interiér projde komplexní obnovou včetně úpravy dispozic,“ nastínil mluvčí část budoucích novinek.

Investice do sportu v Hodoníně

Největší investice z hodonínské městské kasy s výraznou podporou státu zamíří v příštím roce do sportovní haly v Lipové aleji. Víceúčelová TEZA aréna čeká na více než šedesátimilionovou injekci, která má ani ne dvacetileté sportoviště napravit po předloňském tornádu a přispět k jeho modernizaci.

Práce mají začít na jaře. „Harmonogram je nastavený tak, že by se mělo začít podle počasí v březnu či dubnu s venkovními prostory. Pak by se mělo pracovat uvnitř haly, kde je v plánu nové osvětlení, ozvučení a klimatizace, což by se mělo dělat po té, co se odehrají soutěže, tedy zhruba od půlky června,“ přiblížil Otakar Čajka, ředitel společnosti TEZA, která se v Hodoníně stará o městská sportoviště.

Rozšíření sběrného dvora v Kyjově

Odhadovaná projektovaná cena kyjovské investice roku je přibližně osmačtyřicet milionů korun, má pomoci sběrnému dvoru ve městě a především všem těm, kteří jej využívají. „Z toho pětaosmdesát procent pokryje dotace z operačního programu životní prostředí. Je to pro nás klíčová investice, protože na stávajícím sběrném dvoře se hlavně o sobotách, tvoří poměrně dlouhé fronty,“ nastínil jednu z páteřních akcí tajemník městského úřadu a spoluzpracovatel rozpočtu Filip Zdražil.

Vedení města si od modernizace slibuje zvýšení komfortu obyvatel při nakládání s odpady hned v řadě ohledů včetně odstranění souvisejících komplikací v dopravě na blízké silnici druhé třídy či zamezení vzniku možných černých skládek i uvolnění kontejnerů na exponovaných místech.

Nemocnice Hodonín

Nový pavilon zobrazovacích metod za více než sto padesát milionů korun navazuje na stávající budovu Nemocnice TGM Hodonín. „Dvoupodlažní objekt bude obsahovat ve vstupním podlaží čekárnu, zázemí pro personál i pacienty, recepce, vyšetřovny skiagrafu, skiaskopu, magnetickou rezonanci a pracoviště CT s příslušenstvím,“ uvedla za nemocnici Hana Raiskubová s tím, že stavba by měla být hotová v polovině roku 2024.