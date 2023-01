Na začátku nové stavební sezony má odstartovat i oprava mostu na silnici I/51 mimo hodonínskou zástavbu ve Velkomoravské ulici, a to mezi křižovatkami se silnicemi I/55 a té vedoucí na Lužice. Se stavebními pracemi tady státní silničáři počítají od jara do podzimu. „Oprava vyjde na dvanáct milionů korun bez DPH,“ sdělila Trubelíková.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA. Nejnákladnější investici v hodonínském okresu na železnici mohou očekávat lidé, kteří nastupují či vystupují na nádraží ve Strážnici. Zdejší ozdravná injekce Správy železnic se má vyšplhat do výše sto padesáti milionů korun. Železniční stanice dostane úplně nové kolejiště. Nových tady bude šest výhybek, pro cestující komfortní bezstykové koleje a vyměněná bude i konstrukce blízkého přejezdu. „Cestující se mohou těšit také na nová, bezbariérová nástupiště,“ sdělil Deníku mluvčí Správy železnic Jan Nevola s tím, že tento tendr by chtěli otevřít v letošním roce. „Protože už máme pravomocné stavební povolení,“ doplnil mluvčí.

PŘÍSTAV. Loni získal rekreační přístav ve Veselí nad Moravou cenu hejtmana v soutěži Stavba Jihomoravského kraje roku 2021. Letos se mají návštěvníci tohoto prostoru u Baťova kanálu dočkat dalších novinek. Jedním z nich bude 3D bludiště, nové vícegenerační lanové centrum, jehož dominantou bude vyhlídková věž ve tvaru majáku. Bludiště s lávkami s překážkami a domečky má být hotové před zahájením letní turistické sezony. „Celý tento projekt vnímáme jako další výrazné zatraktivnění nabídky služeb v přístavu ve Veselí nad Moravou, které nabídne zajímavou adrenalinovou výzvu všem věkovým generacím,“ uvedl veselský starosta Petr Kolář. Jenže novou atrakcí vedle tamního skateparku přehled novinek u veselské části Baťova kanálu nekončí. „Vedle lanového centra bude během jarních měsíců ve veselském přístavu dokončena stavba nové provozní budovy s informačním centrem a soukromý investor dokončí výstavbu nového ubytovacího zázemí s osmdesáti lůžky. Město také chystá navýšení kapacity pro parkování osobních automobilů i autobusů,“ přiblížila mluvčí radnice Simona Dufková.

NOVÉ KOUPÁNÍ. První celou koupací sezonu by letos měli mít před sebou návštěvníci letního koupaliště v Kyjově. „Chtěli bychom otevřít v průběhu června samozřejmě s ohledem na počasí,“ sdělil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík. Hosté by měli mít k dispozici v nové sezoně zázemí pro letní část i parkovací místa. O letních prázdninách se má navíc otevřít i zastřešená část aquaparku se saunovým světem a krytým bazénem. „Vnitřní areál chceme otevřít ještě během léta tak, aby bylo v červenci a srpnu otevřeno. Lidé by měli možnost zavítat sem v méně slunných teplých dnech a vyzkoušet si tak vnitřní část. Na podzim a v zimě by se tak sezona mohla rozjet naplno,“ sdělil místostarosta. Kyjovští mají navíc na novou sezonu už vybraného i provozovatele Aquabaru a Poolbaru. „Gastrozóna v kryté části bude s obsluhou do tří směrů, tedy vstupní haly, k plaveckému a zážitkovému bazénu a bude tam výdejní okýnko i do letního koupaliště,“ přiblížil směrový rozsah restauračních služeb Čmelík. Celý komplex aquaparku vyjde město bez daně na zhruba 285 milionů korun.

ZDRAVOTNICTVÍ. Ve druhé polovině tohoto roku by měli krajští záchranáři začít vyjíždět z nových základen v Kyjově a ve Veselí nad Moravou, a to díky investici přesahující 180 milionů korun. Ještě nákladnější mají být novinky v obou nemocnicích. V té hodonínské se má začít se stavbou nového pavilonu zobrazovacích metod. „Stavba má být zahájena má v březnu letošního roku,“ přiblížila manažerka Nemocnice TGM Hodonín Bohdana Kuzmová Křepinská. Nemocnice otevřela tendr v hodnotě 180 milionů korun. Firmy se o něj mohou přihlásit do pětadvacátého ledna. Vítěz bude mít na provedení stavby 420 dnů.

To v kyjovské nemocnici by měli pacienti i odborný zdravotnický personál využívat právě stavěnou novinku ještě letos. Dokončení rekonstrukce anesteziologicko resuscitační oddělení je plánované v závěru tohoto roku. Samotná stavba vyjde na více než osmdesát milionů korun a vybavení na dalších pětačtyřicet milionů. „Co se týká vybavenosti, tak budeme úplně na špici na jižní Moravy,“ řekl před časem ředitel nemocnice Jiří Vyhnal.