Více než třiatřicet milionů korun bude stát modernizace frézařských dílen, které jsou součástí Integrované střední školy v Hodoníně. Chystané úpravy se chystají v areálu Jilemnického 2. Většina potřebných peněz doputuje z fondů Evropské unie.

Školní frézařské dílny na Jilemnického v Hodoníně čeká modernizace. Snímek je ilustrační. | Foto: pixabay

Radní Jihomoravského kraje nyní schválili, že z rozpočtu doplatí zbývající přibližně tři miliony.

„Odborná výuka musí mít odbornou úroveň. Když ji studenti vidí, jsou i lépe motivovaní,“ přivítala rozhodnutí ředitelka školy Eva Schmidová.

Zatímco truhlářské dílny stojící blíže k areálu hodonínské zoo před třemi lety zničilo tornádo a nové vzniknou příští rok, důvodem modernizace frézařských dílen na Jilemnického je opotřebení. Například stávající vybavení je z roku 1975.

„Rádi bychom montáž a instalaci nových strojů zvládli do konce prvního pololetí roku 2025. Je opravdu důležité, aby studenti pracovali s moderním vybavením co nejdříve, protože je chceme co nejlépe připravit na moment, kdy školu opustí a budou se pohybovat v reálném světě,“ dodala ředitelka Schmidová.

Při celkové rekonstrukci má kromě obnovy vybavení dojít k zajištění budovy, která čelila problémům se statikou a hrozilo jí uzavření. Změna čeká rovněž sociální zázemí.