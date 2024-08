Nejen ministři, hejtman či další signatáři memoranda o zlepšení péče a ochrany Ždánického lesa měli unikátní možnost ochutnat zdejší čerstvý chléb a ještě dostali knihu Ruce v mouce s recepty. Šlo o chleba ze Ždánského lesa od celorepublikově známé pekařky a autorky mnoha knih o pečení Ivy Trhoňové, která dlouhá léta žije v Mouchnicích.

Tedy v obci, která je se Ždánickým lesem nerozlučně spjatá i při pouhém nadechnutí. „Ve Ždánickém lese vlastně žiji. I teď když ještě můžu, tak tam na vozíku jdeme na procházky nebo na houby. Je to prostředí, které je nádherné a mělo by být v co největší míře zachované pro naše děti a jejich děti,“ popsala svou podporu iniciativě Živý les pro živý region Iva Trhoňová.

Připomněla v této souvislosti i fotografie pořezaných stromů. „Věřím tomu, co mi o tom referovali lidé z iniciativy. Připadalo mi to jako bezhlavé kácení. To není budoucnost pro naše děti,“ upozornila jako obyvatelka regionu na pomezí Kyjovska, Vyškovska a Kroměřížska, která je nejen maminkou, ale i babičkou.