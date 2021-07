„A to nám ten topol tady tak vadil, protože z něj na jaře lítaly kousky do bytů…,“ ukazuje jedna z tamních obyvatelek k pahýlu, na němž zůstalo jen několik málo větví.

Koruny stromů tady desítky let nabízely příjemně stinné prostředí. Dnes je holé a umožnuje dříve netušené rozhledy do okolí. Ani jeden z nich však není veselý. Na jednom z torz původně vzrostlého listnáče pracuje arborista Dávid Hovanec z Břeclavi.

„Když jsem tady byl v pátek, viděl jsem neskutečnou divočinu. Ořezával jsem rizikové větve, aby na někoho nespadly. To, co zůstalo před školou, jsou živá torza stromů,“ říká.

Topol, z něhož před okamžikem slezl, zůstane podle něj ještě stát i patnáct let. Původní vzhled už sice nezíská, postupně však zase obrazí.

„Duby opodál jsou s otazníkem. Mohou stát dvacet let, ale taky jen dva. Uvidí se, dub každopádně vydrží hodně,“ vysvětluje Hovanec.

Tornádo výrazně změnilo podobu této části Bažantnice na dlouhá léta. V kontejnerů mizí jeden rozřezaný kmen za druhým. Jsou tady lidé z města i vzdálenějšího okolí. K vidění je například dobrovolník s nakladačem z Kozlan na Vyškovsku. Na místě stále zůstává několik rozmlácených aut, střechy bytových domů pokrývají modré plachty.

„Když jsem viděl první fotky, myslel jsem, že je to někde v USA. Neskutečné. Nic horšího jsem ještě neviděl. Podobá se tomu jen situace z Vysokých Tater, kudy se před šestnácti lety prohnal orkán. Stát tam zůstaly jen modříny. V Tatrách už se to obnovilo krásně. Příroda není hloupá, pomůže si a vydrží i bez nás. Ve městě to bude o tom, co tady lidé vysadí,“ dodává arborista před opětovným spuštěním pily.

Očekává, že v Bažantnici práce potrvá minimálně měsíc. (liv)