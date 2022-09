Čejkovičtí Brontosauři oslavili patnáct let, uvařili i své pivo. Podívejte se

Zároveň připomněla, že Jan Bíla působí v Kyjově už od svých studií. Studium na lékařské fakultě brněnské univerzity přitom zakončil promocí již v roce 1977. V oboru ortopedie se postupně stal uznávaným odborníkem v oblasti ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Podle něj je ale také povinností vychovávat mladou generaci lékařů, a to se na kyjovské ortopedii daří. „Mám radost, že má o náš obor někdo zájem a v tom smyslu se k mladým lékařům snažíme přistupovat. Vrací se lékaři, kteří už dříve byli v nemocnici. Jednou z důležitých povinností primáře je vychovávat své nástupce, aby mohl v klidu odejít s tím, že obor bude v nemocnici pokračovat,“ uvedl poslední primář kyjovské ortopedie. Nyní pod jeho vedením získává zkušenosti osm lékařů, dva z nich se do Kyjova opakovaně vrátili. Aktuálními tématy pracovních setkání specialistů kyjovské ortopedie bývají úrazy při profesionálním sportu, volnočasových aktivitách a jejich následná léčba. Ta totiž bývá náročnější než u běžných pacientů.

Jan Bíla působí v kyjovské nemocnici už třiačtyřicet let, z toho tři desetiletí jako primář. „Ročně společně s kolegy odoperují tisíc tři sta operací, z toho čtyři sta endoprotéz,“ uvedla mluvčí nemocnice s tím, že do doby obsazení funkce primáře na základě řádného výběrového řízením bude vedením ortopedického oddělení pověřen lékař Martin Bíla, a to od začátku září.