Obrovsky významný vánoční dárek dali mnozí lidé z Kyjova tamní obyvatelce Jarmile Dočkalové. Žena kvůli komplikacím po úrazu přišla o nohu, dárci se jí nyní složili na bionickou protézu.

„Je to neuvěřitelné. Chci všem moc poděkovat za to, že byli tak neskutečně hodní. Skoro nevím, co na to říct,“ vyprávěla žena v rozhovoru pro TVS.

Lidé ke zkvalitnění života poslali do veřejné sbírky více než potřebných 821 tisíc korun, za něž je možné protézu koupit. Aktuální stav je možné sledovat TADY. Žena je samoživitelka a má dvě děti. Vážné zdravotní problémy začala mít po úrazu v práci.

„Po mateřské dovolené jsem pracovala v Jednotě v Archlebově, kde jsem špatně seskočila ze žebříku. Vymkla jsem si kotník a šla na pohotovost s tím, že nemůžu došlápnout. Řekli mi, že to nic není. Měl jsem prý nohu dávat nahoru, ledovat jí a že to přejde,“ vrací se žena ve vzpomínce.

Po týdnu zjistila, že má nohu zlomenou a dostala sádru. Problém se však zhoršoval, až dospěl do stádia, kdy lékaři museli končetinu několikrát zkrátit. Nyní Jarmila Dočkalová věří, že se díky štědrosti a poté i nové protéze bude moci zase vrátit k téměř plnohodnotnému životu.