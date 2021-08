Poslední ředitelka opustila toto zařízení pečující o lidi s duševním onemocněním oficiálně poslední lednový den, a to poté, co prosákla informace o tom, že navštívila pracoviště v covidové karanténě.

Silvie Vedralová rezignovala na funkci po devíti měsících. Kraj následně opět pověřil zastupováním ředitele Vladimíru Křížkovou, která je dlouholetou ředitelkou Domova seniorů Bažantnice. Tedy na opačné straně města.

Od září se má ale situace změnit. Krajská rada se totiž rozhodla pro nové řešení. „Zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele/ředitelky Domova na Jarošce bude pověřen Václav Polách, současný ředitel S-centra Hodonín, které bylo postiženo tornádem, a proto dočasně omezilo provoz,“ osvětlil mluvčí krajského úřadu.

Právě v situaci omezeného provozu vidí Polách novou roli jako pochopitelnou. Navíc s tím, že ředitel bez svého zařízení může být považovaný pro zřizovatele jako příliš drahý zaměstnanec. Na druhé straně jej ale mrzí v této situaci některé polemizující hlasy od pracovníků. „Jestli jsem se na ně nevykašlal, neutekl a nezajistil si flek jen sám pro sebe, kde budu přečkávat. To ale není pravda. S-centrum je pro mě srdcová záležitost a budu se moc těšit, až se tam vrátím,“ řekl Deníku Polách.

Zároveň poukazuje také na to, že se stále snaží řešit budoucnost S-centra, jeho klientů a zaměstnanců. To především z ohledem na to, že kraj předběžně stanovil dobu pro dokončení tornádem poškozené budovy a obnovení provozu S-centra na duben 2024. „Momentálně se snažíme o zřízení dočasného pracoviště,“ upozornil ředitel domova se zvláštním režimem spolu se zařízením pro seniory v ulici Na Pískách, kde před tornádem pečovali o zhruba 140 uživatelů.

Pro zhruba šedesát z nich má vzniknout dočasné zázemí v budově někdejší policejní a nyní soukromé ubytovny v Hodoníně v Koupelní ulici. Případnému stěhování klientů brání splnění řady požadavků, které se týkají jak poskytování samotné celodenní péče, tak zejména úředně stavebních záležitostí. „Měli bychom k dispozici celou budovu, kde bychom provozovali své veškeré činnosti na své triko, od úklidu, recepce, zdravotního a personálního obsazení,“ přiblížil Polách s tím, že by tak S-centrum poskytovalo odbornou péči a mělo i vlastní příjmy. „Jde sice především o klienty, ale také o to, abychom udrželi co nejvíc zaměstnanců. Protože přijde doba, doufám, že za dva roky budeme otevírat nový domov, a sehnat pak třeba padesát zaměstnanců tady v místě? To by byl nadlidský výkon,“ myslí si ředitel.

Bez zřízení tohoto dočasné domova pro klienty by budoucnost neviděl příliš optimisticky. „Troufám si říct, současný kvalitní kolektiv by se mi rozpadl, což by byla obrovská škoda. Je na ně spolehnutí a pracují velice dobře, nadstandardně,“ doplnil Polách.

V současnosti jsou klienti S-centra na řadě míst. Především v Břeclavi, Kyjově, Strážnici, Hodoníně, ale i v Brně, Velkých Bílovicích, Slavkově, Skalici či Plavči u Znojma. „To už je ale opravdu daleko. Tam už je cestování rodinných příslušníků problematické a složité s dobou dojezdu přes půldruhé hodiny. Proto se také snažíme co nejdřív a nejrychleji dát dohromady alespoň těch šedesát lůžek, abychom mohli postahovat uživatele k nám,“ dodal ředitel s tím, že by velice rád k jejich stěhování přistoupil v říjnu.

Samotná obnova hodonínské S-centra si předběžně vyžádá 513 milionů korun. „S ohledem na to, že zařízení využívají převážně imobilní klienti, je potřeba řešit úpravu prostor jednotlivých pokojů. A to včetně koupelen, které umožní klientům i personálu pohodlné využití. Hodláme vybudovat také další evakuační výtahy, ale i výtah pro klienty a personál, také vyřešit transport prádla, jídla a odpadů, aby nedocházelo k jejich křížení,“ představila změny po zasedání rady její členka pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová.