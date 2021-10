Před dvěma desítkami byla u položení základního kamene nového domova důchodců v Hodoníně za investora i prvotního zřizovatele. Jako přednostka hodonínského okresního úřadu stihla Danuše Křiváková ještě i otevření velice moderního S-centra. Od průchodu pustošivého tornáda z června letošního roku už jen smutně zpovzdálí sleduje osud kdysi výstavní budovy, klientů i více než stovky zaměstnanců.

Poslední přednostka Okresního úřadu v Hodoníně Danuše Křiváková. Na snímku v době, kdy byla ředitelkou Nemocnice Kyjov. | Foto: Deník

„Od toho června na to neustále myslím. Při každé cestě do Hodonína bylo S-centrum pro mě symbolem toho, co se povedlo, co je pěkné, dobré a co slouží. Fungovalo určitě velice dobře,“ povzdechla si.