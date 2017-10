Je potřeba vyhlásit konkurz na českého Fica, říká exministr Zdeněk Škromach

Rohatec /ROZHOVOR/ - Bývalý senátor i místopředseda vlády Zdeněk Škromach, který vedl před patnácti lety vítěznou jihomoravskou kandidátku sociálních demokratů, chce nového lídra strany.

Zdeněk ŠkromachFoto: ČSSD

Proč sociální demokracie o víkendových volbách propadla?

Jsem z toho smutný. Je to horší než i ta nejvíce pesimistická očekávání. Zásadně chyběl jasný charismatický vůdce typu slovenského Fica nebo francouzského Macrona. Navíc se sociální demokracie v poslední době příliš zabývala sama sebou a neřešila problémy lidí.

A jak z toho ven? Co musí ČSSD udělat?

Je potřeba se oklepat, zklidnit emoce a vydýchat se. V co nejkratší době sjezd, zvolit předsedu ne sjezdem, ale přímou volbou všemi členy strany. Je potřeba vyhlásit konkurs na českého Fica, bez toho se asi sociální demokracie nepohne.

A co si myslíte o dosluhujícím triumvirátu?

Milan Chovanec je úřadující předseda strany, který jediný je kompetentní vést vyjednávání. Luboš Zaorálek se snažil ve volbách zachránit, co se dalo. Ale zachránit toho moc nešlo. A premiér byl zvolen poslancem a v úspěšné vládě skončí, jak bude nahrazena novou.

Má jít vaše strana do koalice?

Bude to věc dlouhodobějších jednání, u nichž bude mít významnou roli prezident Miloš Zeman. Cesty mohou být různé. Všichni, kteří si říkají demokratické strany, mohou jít do opozice a mohou nechat Babiše Okamurovi s Vojtou Filipem. Nebo si řeknou strany, že je možné pokračovat v „úspěšné“ vládní koalici, která má ve sněmovně většinu. Myslím si, že ani ODS nebude za měsíc na takovém stanovisku, které má dneska, protože vějičky ministerských postů budou pro ně určitě velmi zajímavé.

Jaká bude vaše role v ČSSD?

Představuji si najít někoho, kdo by stranu mohl vést dlouhodoběji. Člověka ve věku čtyřiceti let a bude v plné síle na jedno, dvě či tři volební období. Sociální demokracie by se s ním vrátila na politický vrchol.