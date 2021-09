Jeho hlavní budovu v současnosti chrání oplocení a tabulky s nápisy Pozor padá omítka. „Určitě bych zámek neprodávala. Je to krásná památka a nádherná stavba. Asi nejlepší by bylo, pokud by sehnali investora a zámek by zůstal městu,“ zamyslela se při pohledu na památkově chráněnou dominantu turistka Zdeňka Kytková.

Jak následně doplnila, každopádně místní mají nyní sami jedinečnou možnost o zámku rozhodnout. Tu umožnila petiční akce za místní referendum, kterou podpořilo podle organizátorů přes jedenáct set lidí. Referendum i setrvání památky v majetku města podporuje Vít Gillík, který u zámku v pondělí venčil psa. „Vypadalo to, že prodej byl už domluvený a upečený, ale volení zástupci si nemůžou dělat, co chtějí. Musejí respektovat hlasy lidí. Je potřeba, aby se proti prodeji postavili zejména ti mladí. Zámek má zůstat městu, myslím si, že obec by měla získat dotace na opravu. Nevěřím ve stamilionovou soukromou investici,“ vyjádřil se Gillík.

Naopak k prodeji se postupně přiklonila Martina Jurásková. „K referendu asi půjdu. Pokud by se zámek prodal, tak by se s ním tady konečně začalo něco dělat. Konečně by se opravil. Je škoda, že vypadá tak, jak vypadá,“ svěřila v zámecké zahradě Jurásková.

Zvednout zadek a začít něco dělat

Místní totiž poukazují na to, že město koupilo zámek už v prosinci 2002, ale zatím stihlo pořídit jen novou střechu a opravit dvojici věží. Jedni věří, že právě výsledek hlasování vyvine na radnici větší tlak k opravám. Naopak jiní by právě kvůli tomu dali raději zelenou prodeji. „Dříve jsem byla přesvědčená, že by měl zámek zůstat městu. Teď se kloním spíše k tomu, že pokud by se našel investor, který by měl peníze, tak by zámek opravil. Samozřejmě v souladu s městem. S tím, jak se všechno zdražuje, tak by totiž zřejmě opravy zámku spolykaly z městského rozpočtu peníze na další investice,“ řekla Jana Kobzáňová.

O kousek dál v zámecké zahradě stojící Blažena Gillíková se domnívá, že radnice peníze na opravy má a s pomocí evropských dotací by památkově chráněný objekt měla také opravovat. „Město mělo peníze na kapličku i na nákladné parkoviště. Jakmile se stabilizuje hospodářská situace, tak bude mít peněz dost. Někdo by ale musel zvednout zadek a začít něco dělat,“ vyjádřila se rozhořčeně Gillíková.

Bzenečtí budou 8. a 9. října hlasovat o tom, jestli má zámecký areál zůstat města. Na výběr budou mít ano, či ne.