Pro některé příchozí byly také velice zdlouhavé debaty, které se týkaly odložení některých investičních akcí z letošního městského rozpočtu.

I když právě ten následky tornáda finančně výrazně ovlivnily. Jen v letošním roce se totiž počítá s obnovou městského majetku minimálně za sto milionů korun. Tuto částku by měly pokrýt pojistné plnění. „Pojišťovna poskytla zálohu 30 milionů korun. U škod na nemovitém majetku je horní limit 200 milionů korun pojistného krytí. Druhá věc jsou uklízecí práce, které obecně nejsou kryté pojištěním,“ uvedl aktuální stav i možnosti vedoucí ekonomického odboru radnice Marián Maňák.

Tornádo v Hodoníně

Přiblížil také největší škody na majetku města. Mezi nimi byl na první místě areál Základní školy U Červených domků. K výraznému poškození došlo také u sídla městské odpadové společnosti TESPRA či naposled navyšující se odhad škod u městské sportovní haly.

Do upraveného rozpočtu se dostalo také devět milionů korun z darů na nápravu tornádem způsobených škod.

Příchozí aktivní občany zajímala zejména situace na sídlišti Bažantice, které tornádo poničilo ze západu. „Opravy u všech poškozených bytových domů ve správě Městské bytové jsou plně hrazeny. Do konce prázdnin by veškeré tyto práce na těchto domech měly být dokončeny a měly by být opraveny. Věřím, že to tak dopadne,“ řekl na opozicí iniciovanému zastupitelstvu místostarosta Petr Buráň s tím, že u těchto domů je pojistné plnění sto procent. Tornádo poškodilo podle informací od jednatelky hodonínské Městské bytové správy Jany Bimkové na padesát společenství vlastníků jednotek, z toho pětatřicet velice výrazně. Tamní obyvatelé na zastupitelstvu požadovali také obnovu zeleně. Tu sice reprezentanti radnice přislíbili, byť bude pravděpodobně trvat dlouhá léta.

Jako první pomoc na obnovu bydlení poskytlo město lidem jednorázovou částku ve výši 50 000 korun na jeden rodinný dům, nebo na jedno společenství vlastníků bytových jednotek v zasažených lokalitách. Další přímou podporu zatím zástupci radnice neschválili. Dostatek hlasů totiž nezískal například návrh opozičního zastupitele Františka Novotného na příspěvek pro majitele tornádem poškozených vozidel maximálně do výše padesáti tisíc korun, kteří nemají havarijní pojištění.

Jinak některé změny v úpravě rozpočtu z dílny radních či jednoho z iniciátorů mimořádného zastupitelstva Vítězslava Krabičky byly stejné. Jednalo se například o vyřazení z letošního městského rozpočtu v případě umělého kluziště či opravy jedné ze hřbitovních zdí. Ani letní bar v tomto roce na náměstí nebude.

Další jednání městského zastupitelstva v Hodoníně je plánované na září.