Kromě toho pokračuje také očkování v kyjovské nemocnici v sousedství hlavní vrátnice, a to pouze v úterky a ve čtvrtky. „Evidujeme nyní nižší zájem. Na stanovení termínu čeká už jen zhruba padesát lidí, včetně dětí. V nejexponovanějších měsících to byly stovky klientů,“ připomněl mluvčí nemocnice Filip Zdražil.

Zájemcům nabídne jednu z dvojdávkové vakcíny Pfizer či jednodávkovou vakcínu společnosti Johnson & Johnson. Očkování bude možné i bez předchozí registrace. Zájemci o vakcínu potřebují jen kartičku pojištěnce a občanský průkaz. Očkovat se tady může nechat i mládež starší šestnácti let.

Vakcinační mobilní centrum proti covidu zamíří v úterý 7. září do Kyjova. Očkovací vůz Společnosti Podané ruce bude přistavený od 9 do 17 hodin před Městským kulturním střediskem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.