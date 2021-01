„Byli jsme tam na procházce, opravdu hrozné,“ uvedla na sociální sítí Facebook například Olga Nemcová. Doplnil ji třeba Dušan Ráb i s navrženým trestem pro toho, kdo odpad s plastovými nádobami, sutí i igelitem na veřejně přístupný pozemek navezl. „Dal bych mu stotisícovou pokutu,“ napsal.

Radnice potvrdila existenci skládky i s tím, že se nachází na obecním prostoru. „Je to jen dočasné a nedělali jsme to rádi. Před Vánoci jsme však museli rychle vyřešit nastalý problém s uložením části toho, co pracovníci firmy vykopali kolem základů školy, kterou potřebujeme odvlhčit,“ vysvětlil mikulčický místostarosta Jan Vlašic.

Jak dále uvedl, před začátkem výkopových prací nikdo netušil, co se pod povrchem skrývá. „Zatím jsem to nechal trochu přebrat pracovníky sběrného střediska, kteří tak vybrali například plasty. Sice už to není tak strašné, ale je to ještě na další přetřídění, aby se do výkopu vrátilo jen to, co tam patří,“ pokračoval místostarosta.

Letitá budova školy, která prošla rozsáhlými přestavbami, od základu poměr dost vlhla. „Museli jsem proti tomu něco udělat. Otvory v základech se přezdily. Teď se dělá izolace, aby se tam vlhkost znovu nedostávala. Až to bude hotové, tak se okolní terén vrátí do původní podoby,“ dodal Vlašic.

Venkovní část sanace suterénu má být podle smlouvy s provádějící firmou hotová do konce ledna, vnitřní etapa pak do konce března. Celkově má odvlhčení suterénu školy vyjít obec na 1,5 milionu korun.