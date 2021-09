/FOTO/ Dvě ulice v Kyjově dostanou nová jména. Přestože se nachází v lokalitě, kde trvale nebydlí žádný obyvatel města, mají nové názvy výrazně zklidnit žití v obydlené části Kyjova. Současné značení totiž především řidiče kamionů navádí k průjezdu mezi domy Jiráskovy ulice.

Budoucí Průmyslová ulice na jihu Kyjova. | Foto: Deník/Petr Turek

Dvojice nových ulic na jihu Kyjova, do kterých se odbočuje z krajské silnice II/432 a tahu na Milotice a Hodonín, ponese názvy U Trati a Průmyslová. Toto pojmenování schválili tento týden městští zastupitelé. „Důvodem bylo to, že je tady zásobovací trasa pro zadní příjezd do Šroubáren. Jenže navigační systémy řidiče většinou navedou na cestu přes Jiráskovu ulici. Vedení Šroubáren nás proto poprosilo, jestli bychom ulice mohli pojmenovat tak, aby se řidiče mohli zorientovat přesnou adresou v ulici a aby je také navigace pak navedla pro příjezd ze správné strany,“ vysvětlil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.