Sobota 2. října Brněnské moře, 16:00, přístaviště Brno-Bystrc, nutná předchozí rezervace. Vilová kolonie: Černá Pole, 10:00, vila Tugendhat. Nejstarší velodrom v Evropě, 13:00, Brno. Nemocniční park a botanický skleník, 13:00, Hodonín. Výzkumná základna, 10:00, Mikulčice, nutná předchozí rezervace. Neděle 3. října První brněnské sídliště: Juliánov, 11:00, Brno. Zvonařka v kontextu poválečné architektury, 13:00, Brno. Po stopách Jaroslava Polívky, konstruktéra Franka Lloyd Wrighta, 14:00, Brno. Bydlení z přelomu 60. a 70. let na obzoru, 14:00, Brno Dunajovské kopce, 14:00, rozcestí mezi Rochusbergem a Velkou Slunečnou.

Festival se zaměří i na místa spojená s působením legendárního architekta Bohuslava Fuchse, jenž navrhl mimo jiné budovu současné pošty v brněnské Nádražní ulici. Ta je nyní na prodej za 117 milionů korun. Podle původního programu měli návštěvníci nahlédnout do útrob utajené kaple v brněnském Paláci šlechtičen, kvůli novým archeologickým vykopávkám však pořadatelé prohlídku zrušili.

Návštěvníci znavení prohlídkami si odpočinou u současně probíhajícího festivalu Film a architektura. Vychutnají si tak promítání celovečerních dokumentů i krátkých filmů. „Zlatým hřebem se v pondělí večer stane uvedení snímku Mario Botta: The Space Beyond. Švýcarský architekt se v něm zaměřuje na sakrální stavby, přičemž ke každé z nich přistupuje individuálně,“ nastínila Deníku Rovnost kurátorka programu Karolína Vacková.

Do příprav se zapojilo i Vysoké učení technické v Brně. Absolvent tamní fakulty architektury Marek Štěpán provede svým nedávno otevřeným kostelem na brněnské Lesné, zájemcům přiblíží i sakrální architekturu jednadvacátého století. „Podrobnosti o jednotlivých akcích lze najít na webu události, některé části programu jsou však kapacitně omezeny a je nutné se na ně předem registrovat. Vstupné je zdarma,“ upozornila mluvčí brněnské techniky Tereza Kadrnožková.

Až do pravěku nahlédnou lidé v Pavlově na Břeclavsku při návštěvě archeoparku. Vybudovaný je přímo pod zemí v místech pravěké osady lovců mamutů. Procházku po stezce zvané Kaple zakončí v Mikulově degustace vín. „Cílem je propagace architektury a představování konkrétních staveb v širších souvislostech. Letos poukazujeme na propojování měst s obcemi, a to nejen s ohledem na dopravní propojení, ale i na pěší cesty nebo stezky krajinou,“ přiblížila zakladatelka a ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.

Program zahrne příběh významného architekta a autora pasáže Jalta Jaroslava Polívky, který díky svým výkonům pracoval dokonce po boku světoznámého architekta Franka Lloyd Wrighta. Vyprávění zavede zájemce do meziválečné vilové kolonie v brněnských Černých polích. „Akce Hurá dovnitř! současně umožní jedinečnou příležitost navštívit legendární brněnský velodrom, jednu z nejstarších cyklistických drah v Evropě,“ vylíčila mluvčí festivalu Silvie Marková.

Zajímavé pohledy do minulosti i na současnou architekturu nabízí festival Den architektury. Navzdory názvu potrvá nejen v Brně, ale na celém jihu Moravy až do příštího čtvrtka. Návštěvníkům se díky rozmanitému programu naskytnou netradiční pohledy například na mikulovské, břeclavské nebo hodonínské stavby.

