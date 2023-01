Voliči mohou přijet až do pěti hodin večer, poté se místa uzavřou. S sebou musí mít občanský průkaz a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tedy potvrzení od praktického lékaře nebo hygienické stanice. Ať už na papíře, nebo v elektronické podobě. To lze nahradit přímo na místě před komisí podepsaným čestným prohlášením na formuláři, který bude mít komise k dispozici.

Ve středu také končí možnost vydávání voličských průkazů pro lidi, kteří chtějí volit mimo své bydliště. Cestu osobně na úřad nebo do některých infocenter by zájemci tedy měli uspíšit.

Lidé mohou také zažádat o volbu do přenosné schránky s níž za nimi přijede mobilní volební komise domů. Nahlásit to mohou občané už jen do čtvrtka do osmi hodin večer na telefonních číslech krajského úřadu 730 113 677 nebo 730 113 663.

Voliči s běžným onemocněním mohou o přenosnou volební schránku požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu nebo ve dny voleb okrskovou volební komisi. Krajská linka slouží jen covidově nemocným.

Volební místa drive-in v Jihomoravském kraji:

Brno – Výstaviště, vjezd bránou č. 4 z ulice Křížkovského

Blansko - parkoviště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka

Břeclav – parkoviště před zimním stadionem

Hodonín – parkoviště u městského hřbitova, Purkyňova

Vyškov - parkoviště nám. Čsl. armády u pivovaru (vedle Rotundy)

Znojmo - parkoviště u areálu Policie ČR, příjezd z ul. Pražská