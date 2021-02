Počet domácností vybavených počítačem a s připojením k internetu na jihu Moravy pravidelně přibývá. Uživatelů internetu je více hlavně mezi důchodci. Vyplývá to z nejnovějších údajů statistiků.

Důležitost připojení k síti se zvyšuje při nynější koronavirové pandemii. I univerzita třetího věku, kterou Opletalová navštěvuje, nyní pokračuje jen virtuálně. „Na přednášku se dívám online, test pak taky udělám přes počítač. Letos děláme rituály královských rodů, to se dozvím drby prvního řádu. Je možné, že mnoho mých kolegyň, které dříve počítač neměly, si ho pořídily. Univerzitu u nás navštěvuje kolem čtyřiceti lidí,“ podotkla Opletalová.

Velký počet studentů překvapil i zástupce ředitele břeclavské knihovny Jaroslava Čecha. „Přesto, že nejsou společné přednášky, což pro důchodce bylo největší lákadlo, většina pokračuje a přihlásili se na další semestr," řekl Čech. Knihovna kurzy organizuje.

Někteří důchodci z jihu Moravy si internet nechali nainstalovat, aby mohli být více v kontaktu s rodinou a přáteli, které nemohou kvůli epidemii koronaviru navštěvovat. Příkladem je i osmaosmdesátiletý penzista z Blanenska. Internet si nechal do domácnosti zavést až teprve nedávno.

Fotky dětí potěší nejvíc

Po školení od vnoučat si už dokáže otevřít elektronickou poštu. Na internetu si také čte noviny a zprávy ze světa a pochvaluje si, když mu vnoučata pošlou fotografie svých dětí.

V roce 2019 mělo přístup k internetu v kraji přes jednaosmdesát procent domácností, za posledních deset let se podíl zvýšil o třicet procent. „Internet používají čtyři pětiny obyvatel starších šestnácti let,“ vyčíslil Karel Adam z brněnské pobočky Českého statistického úřadu.

Podle pohlaví k internetu na jihu Moravy častěji usedají muži než ženy. Zatímco u první skupiny je podíl dvaaosmdesát procent, u druhé o pět procent méně. „V dělení podle věku je nejvyšší podíl mezi lidmi od šestnácti do čtyřiatřiceti let, a to devětadevadesát procent," doplnil Adam.

Výrazně se zvedl například počet uživatelů internetového bankovnictví. V České republice jej využívá jednašedesát procent obyvatel starších šestnácti let. Oproti roku 2010 je to trojnásobek.