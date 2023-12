Zastupitel Jihomoravského kraje za Piráty Ivo Vašíček řídil opilý služební auto, které pak naboural. Informaci přinesla jako první Česká televize.

Krajský zastupitel Ivo Vašíček. | Foto: Antonín Trčálek

Skutečnost krajský zastupitel České televizi sám potvrdil. Kvůli incidentu se vzdal funkce předsedy finančního výboru Jihomoravského kraje. Nehoda se stala v neděli dopoledne. Ivo Vašíček měl v krvi méně jež jedno promile, na služebním autě vznikla škoda asi osmdesát tisíc korun.

Vašíček žije v Čejkovicích na Hodonínsku a působí jako manažer v informačních a komunikačních technologiích. Loni kandidoval do senátu. Do boje o hlasy voličů šel mimo jiné s programem na legalizaci konopí a netajil se s tím, že by byl za zrušení zákazu alkoholu před jízdnou na kole.