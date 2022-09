Jízda králů okořenila oslavy Skoronic třiceti jezdci na ozdobených koních

/FOTO/ Jízda králů vstoupila před lety do světového dědictví UNESCO. Naposled mohli její krásu obdivovat ti, co zavítali do Skoronic na oslavy sedmi set let od první doložené písemné zmínky o obci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jízda králů ve Skoronicích při oslavách sedmi set let od první písemné zmínce o obci. | Foto: Se souhlasem Tomáše Lagy