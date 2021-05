Na příjemnější teploty čekají stejně tak i ostatní obyvatelé Vysočiny a jižní Moravy. „Když to dobře půjde, tak se bude od neděle pozvolna oteplovat a začátkem příštího týdne bude kolem dvaceti stupňů Celsia. V Jihomoravském kraji bude postupně do pětadvaceti stupňů Celsia,“ sdělil Milan Bubniak z Českého hydrometeorologického ústavu.

Do té doby by však lidé neměli vycházet bez teplé bundy a deštníku. „Úterý zřejmě bylo nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Vysočina měla do třinácti, jižní Morava do patnácti stupňů Celsia. Stále nemůžeme počítat s výraznějším zvýšením teplot. Navíc ve středu ráno budou po nočním vyjasnění i ty teploty velice nízké, a to kolem tří stupňů, někde budou i přízemní mrazíky,“ informoval Milan Bubniak.

Ve čtvrtek, pátek a v sobotu by se na Vysočině měly objevit přeháňky, v sobotu ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou držet kolem dvanácti až šestnácti stupni Celsia.

Podobné počasí budou mít i lidé na jižní Moravě. Tam se budou akorát nejvyšší denní teploty pohybovat mezi čtrnácti až osmnácti stupni. „Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která bude zvolna postupovat z Dánska přes střední Evropu k jihovýchodu,“ doplnil meteorolog Milan Bubniak.