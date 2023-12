Se změnami jízdních řádů musí počítat od neděle 10. prosince lidé na jihu Moravy, kteří využívají k cestování vlaky. Kromě drobných každoročních změn minutových poloh v závislosti na vedení vlaků dálkové dopravy a předpokládaných výlukách dojde pouze k drobným úpravám a zavedení nebo zrušení některých vlaků.

Ilustrační foto. | Foto: České dráhy

„Cílem je zlepšit nebo vytvořit nové přípoje a přizpůsobit jízdní řád reálnému vývoji poptávky po cestování. Lidé mohou počítat i se zavedením několika nových spojů, které zajistí kratší intervaly zejména ve večerních hodinách,“ informoval Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah.

Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince příštího roku. Příští rok by měly být navíc ve většině stanic a zastávek instalovány prodejní validátory, které umožní prodej elektronických jízdních dokladů IDS JMK i tam, kde není pokladní přepážka. Dopravu zejména na Brněnsku ovlivní rekonstrukce tratí a nutné výluky.

Výraznější změny na jednotlivých linkách ČD v Jihomoravském kraji

Břeclav – Znojmo

Osobní vlak ze Znojma v 18:56 do Břeclavi pojede nově v pracovní dny přibližně o patnáct minut později a zajistí přípoj od spěšného vlaku z Jihlavy.

Sezónní osobní vlaky z Břeclavi do Mikulova v 10:20 a zpět z Mikulova v 10:50 pojedou nově i v neděli. Stávající osobní vlak ve 22:30 ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou pojede nově již ve 21:06 a doplní tak chybějící večerní spojení tímto směrem. O sobotách pojede nový vlak ze Znojma do Hrušovan na Jevišovkou s odjezdem ve 23.06 ze Znojma.

Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno – Židlochovice / Hustopeče u Brna a Šakvice – Břeclav

V pracovní dny po poledni bude zavedený nový pár vlaků Hustopeče u Brna 12:31 – Hrušovany u Brna 12:55 / Hrušovany u Brna 13:02 – Hustopeče u Brna 13:22. V Hrušovanech u Brna bude zajištěn přestup na vlaky z / do Brna hl.n. V souvislosti s návratem nočních spojů Berlín – Budapešť na trasu přes Brno hl.n. budou zrušeny spěšné vlaky Břeclav 23:11 (resp. 23:20) – Brno 23:51. Opačným směrem nepojede pondělní spěšný vlak Brno 4:10 – Břeclav 4:46.

Náhradou bude večerní osobní vlak Břeclav 22:41 – Vranovice 23:12 v pátky a soboty prodloužený až do Brna hl.n. Opačným směrem bude vlak Vranovice 4:50 – Břeclav 5:20 veden o sobotách a nedělích již z Brna hl.n.. O víkendech pojede nový spěšný vlak Břeclav 5:42 – Brno 6:22.

Letovice – Brno – Křenovice horní nádraží

V neděli ráno bude mírně omezeno spojení mezi Brnem a Skalicí nad Svitavou. Ve večerních hodinách nepojedou osobní vlaky z Rájce-Jestřebí v 19:09 v pracovní dny a v 19:51 o víkendech. Naopak bude zaveden nový spoj Brno hl.n. 21:29 – Skalice nad Svitavou 22:17, který pojede v pracovní dny kromě letních a zimních prázdnin.

Večerní spojení do Brna bude doplněno prodloužením stávajícího osobního vlaku Skalice nad Svitavou 22:12 – Brno 22:55 (jede v pracovní dny a soboty) již z Letovic (odj. 21:58, jede v pátky a soboty), páteční vlak Skalice nad Svitavou 23:10 – Brno 23:52 pak bude výchozí rovněž již z Letovic (odj. 22:58) a v úseku Skalice nad Svitavou – Brno pojede nově i v soboty.

V pátek pojede nový spěšný vlak Letovice 17:32 – Brno 18:13 (Sp 2059).

Břeclav – Hodonín – Moravský Písek

Stávající odpolední spěšné vlaky z Brna ve 13:36 a 15:36 přes Břeclav do Hodonína budou prodlouženy až do Starého Města u Uherského Hradiště (příjezd v 14:52 a 16:52), zpět do Brna odjedou v 15:04 a 17:04. Ve Starém Městě bude možnost přestupu na osobní vlaky do Uherského Hradiště a spěšné vlaky směr Olomouc.

Moravský Písek – Bzenec

Osobní vlaky Moravský Písek (8:07) – Bzenec (8:13) a Bzenec (8:42) – Moravský Písek (8:48) pojedou nově i v neděli a svátky.

Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce

Osobní vlaky v úseku Veselí nad Moravou – Hodonín a zpět budou nově převážně o víkendech vedeny v alternativních trasách s odjezdem z Veselí nad Moravou dříve a z Hodonína později. Účelem této změny je navázání vzájemných přípojů v Hodoníně s vlaky tratě Zaječí – Hodonín a ve vybraných případech i s rychlíky linky R13 z / do Olomouce.