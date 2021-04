Proto ale musí obec nejdříve vykoupit potřebné části parcel. „Před dvěma týdny jsme kvůli tomu rozeslali žádosti o souhlas s rozdělením pozemků a výkupem jejich části pro výstavbu cyklostezky,“ přiblížil josefovský starosta Vojtěch Pospíšil. Příjemně ho potěšila kladná odezva vlastníků. „Pokud to půjde dál takto dobře, tak bychom ještě letos mohli mít vykoupené až dvě třetiny potřebných pozemků. Peníze na ně máme v rozpočtu vyčleněné,“ sdělil starosta.

Optimisticky doufá v co nejrychlejší posun, především kvůli narůstající hustotě dopravy. „Pokud by šlo vše utopisticky moc dobře a podaří se nám vykoupit pozemky, tak by příští rok na podzim či zjara 2022 mohla být cyklostezka hotová," nastínil ideální vizi Pospíšil s tím, že dotace by mohly pokrýt až devadesát procent nákladů. Právě s výrazným přispěním státního fondu dopravní infrastruktury se podařilo v roce 2021 dokončit půlkilometrovou část trasy u Prušánek.

Dokončená cyklostezka bude podle Pospíšila o to důležitější, pokud se začne mezi Hodonínem a Břeclaví rozšiřovat stávající silnice na dálnici D55. „Dá se počítat, že i přes Josefov a Prušánky povedou objízdné trasy, což u nás provoz až ztrojnásobí,“ upozornil starosta.

U zmiňované dálnice D55 by mělo jít o dvanáctikilometrový úsek za 2,5 miliardy korun mezi Lužicemi a Břeclaví. Dopravní zátěž ve stávající části silnice I/55 dosahuje místy hranice až téměř patnácti tisíc vozidel denně. Republikoví silničáři ve svých plánech počítají s tím, že tato část čtyřpruhové dálnice by měla mít územní rozhodnutí ještě letos.

Podle posledních informací z webu Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít se stavbou za pět let. Na novou dálnici by se Josefovští, stejně jako například řidiči z Dolních Bojanovic, napojili u mikulčických Těšic po nově vedené krajské silnici II/432.