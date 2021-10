Soudní líčení s obžalovanou bude před senátem brněnského krajského soudu pokračovat ve středu výslechem šesti svědků. Výmolová byla čtyřikrát zvolena starostkou obce. V jejím vedení byla čtrnáct let od roku 2002.

Soudce Aleš Novotný se ptal obžalované také na její majetkové poměry. Ze spisu podle něj totiž vyplývá, že hodně cestovala do zahraničí, což žena potvrdila s tím, že to platila ze svých úspor. Před soudem také řekla, že je téměř bez domova, bydlí u známé. Trvalé bydliště má na obecním úřadě v Čejči. Poštovní schránku má mít v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku.

Státní zástupce ženu dále viní z toho, že si na svůj účet nechala převést 580 tisíc korun od vinařů na výstavbu vodovodu, přes třicet tisíc korun ze sbírky pro pomoc Troubkám po povodni nebo si nechávala část invalidního důchodu nesvéprávného člověka, jehož měla v opatrovnictví. Podle obžaloby si od roku 2012 navíc půjčovala peníze od lidí pod záminkou jejich investice do realit. Celkem z nich tímto způsobem získala sedmnáct milionů korun. Peníze jim nevrátila a skončila v insolvenci.

Současní představitelé obce už dříve uvedli, že kvůli jejím pochybením obec přišla o téměř čtyři miliony korun. Peníze teď požadují zpět. „Jedná se o dvou a půl milionovou dotaci na výstavbu sběrného dvora, kterou jsme museli vrátit. Dále pět set tisíc za štěpkovač, který zaplatila, ale nikdy do obce nedošel. Stejně tak jako šest set tisíc korun za neoprávněný prodej obecních pozemků,“ sdělil nynější čejčský starosta Jan Koutný.

„Cítím se nevina. Trestní oznámení jsou účelová. Obec jsem nechtěla poškodit. Odmítám, že bych od lidí pod záminkou investic do realit vylákala peníze a že bych se chtěla obohatit,“ hájila se Výmolová. Hrozí jí až deset let vězení.

