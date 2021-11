/FOTOGALERIE/ I když má Justýnka Waldhansová teprve osm let, už podruhé se stala mistryní světa v dětském fitness. Úspěšná dívenka z Ratíškovic přivezla před dvěma lety zlato z řeckých Atén.

Justýnka Waldhansová z Ratíškovic se stala mistryní světa pro rok 2021 v dětském fitness. | Foto: se souhlasem J. Waldhansové

Letos v listopadu se mohla doma radovat s rodinou poté, co přijela jako světová šampionka z rumunské Bukurešti. „Když jsem se to dozvěděla, tak jsem byla tou nejšťastnější maminkou na světě. Byla jsem z ní moc šťastná, je to nepopsatelné,“ říká maminka dvojnásobné mistryně naší planety Jana Waldhansová.