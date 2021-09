Slavnostní zahájení výstav je na pořadu ve středu 15. září v 18.30. O hudební doprovod se při vernisáži postará Horňácká muzika Petra Mičky. Výstavy budou k vidění do začátku ledna příštího roku.

Cyril Mandel, Do řepy, olej, plátno. | Foto: Se svolením: GVU Hodonín

/FOTO/ Jako magnet táhla milovníky umění do Hodonína předchozí výstava zasvěcená malíři Jožovi Uprkovi. V Galerii výtvarného umění byla zřejmě nejnavštěvovanější expozicí posledního desetiletí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.