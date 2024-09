Budoucnost a nová podoba parku i celého Mírového náměstí v Hodoníně se v týdnu přesunula na půdu městského zastupitelstva. Zhruba dvouhodinovou diskusi otevřela petice Zastavme radikální kácení stromů na Mírovém náměstí se stovkami podpisů. Na to opozice navázala návrhy na rozložení kácení do deseti let a přepracováním projektu pro výrazné snížení nákladů z městské rozpočtu.

„Petici do neděle podepsalo 560 občanů. A nyní jsem dostal archy s dalšími patnácti podpisy. Park si určitě zaslouží citlivou obnovu porostu, nové chodníky, zatravnění, případně další prvky pro pobyt zejména dětí. Nejen já, ale i mí kolegové jsou pro revitalizaci parku, ovšem prováděnou citlivě a hospodárně. Týká se to živých a zdravých stromů a všech keřů,“ řekl na úvod projednání člen petičního výboru a opoziční zastupitel Vítězslav Krabička.

Petice podle něj vznikla jako reakce na stavební povolení umožňující kácení.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Stav parku na Mírovém náměstí v Hodoníně na začátku září 2024.

To ještě rozvedl Dalibor Kameník z petičního výboru. „Podle inventarizace dřevin do projektu je navrženo k pokácení čistě z důvodů zhoršeného zdravotního stavu jen deset stromů, dnes jen osm, protože dva už jsou dole. Naproti tomu osmadvacet stromů má být pokáceno, protože zavazí novým stavbám v parku,“ upozornil Kameník.

Zmizet má také téměř dva tisíce metrů čtverečních keřů. Naopak tady má zůstat podle informací z radnice 87 stávajících stromů.

Na to reagovala zahradní architektka Eva Wagnerová. „Tento park je prostorem, který je pro město velmi cenný, je takovým rodinný stříbrem. Je důležité, že se město rozhodlo s tím něco zásadním způsobem udělat. Asi to bylo rozhodnutí dlouhodobě odkládané, desítky let," řekla.

A vzápětí pokračovala. „Máte park starého muže, kde většina stromů je za zenitem svého vývoje, jsou to staré organismy. Stala se veliká chyba, že se dlouhé desítky let pravidelně nesázelo. Počítejme s tím, že ty stromy, které tam máme, jsou jen průměrných a podprůměrných hodnot. Ale i průměrný strom má velkou hodnotu pro území. Chceme co nejvíce stromů, co to bezpečně jde, zachovat, a ty budou ošetřeny,“ popsa architektka.

V projektu se počítá i s pětiletou garancí následné péče o výsadbu, které mají dominovat habry.

Druhou, možná ještě více řešenou otázkou na posledním zastupitelstvu, byly narůstající předpokládané náklady, kdy od vítězného návrhu architektonické soutěže pro obnovu parku z roku 2021 vzrostly ze 47 milionů korun na 174 milionů v letošní lednové žádosti o evropské dotace. Přitom nešlo jen o zmiňovanou pětiletou následnou péči či o navýšení kvůli inflaci.

„Jedná se o obnovu celého Mírového náměstí, nejenom o park. To znamená všechny navazující komunikace po celém obvodu budou rovněž rekonstruovány. Přibližně padesát procent řešeného území od fasády k fasádě připadá na parkovací stání, chodníky a vozovky,“ nastínil architekt Jakub Czapka. Počítá se i akumulačními nádržemi na záchyt dešťové vody i s čerpacím místem pro zalévání parku. K tomu přibyly i přeložky sítí, například plynovodu.

Jako klíčovou okolnost pak zastupitelé zmiňovali očekávané dotace od státu a Evropské unie, ale také uznatelnost nákladů.

„Očekáváme, že firmy budou mít zájem o tak obrovský a krásný projekt, který je ještě podpořený nebývalou částkou 78 milionů korun. Ta je limitovaná časem, protože se musí zúčtovat do konce roku 2027. Když se teď zastupitelstvo rozhodne, že se to bude přeprojektovávat a budou se dělat nové varianty řešení, hrozí, že nestihneme termín a o dotaci přijdeme. Kdo se pak bude zodpovídat, že jsme tady měli skoro osmdesát milionů, ale nemáme nic?“ vyjádřil se hodonínský starosta Libor Střecha.

Zastupitelstvo celou debatu o parku a Mírovém náměstí uzavřelo tím, že většina volených zástupců jasně odmítla rozvolnění kácení do deseti let i přepracování projektu. Shodli se ale na tom, že zaúkolují radní, aby petentům odpověděli.

Následující den pak radnice informovala o brzkém nástupu arboristů do parku, a to kvůli moruším. Jedna z nich podle informací zahradní architekty byla sice určená k ořezu, jenže ještě před jeho provedením došlo k pádu velké větve.

„Během následujících dní budou arboristé v parku na Mírovém náměstí provádět nezbytný ořez vytipovaných moruší. Ten byl společně s dalšími zásahy původně plánován v souvislosti s revitalizací parku v průběhu zimy 2024/2025. Vzhledem k pádu větve v minulém týdnu však budou práce provedeny přednostně,“ informovala mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.