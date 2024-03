Jako o to důležitější bariéru pak oslovení obyvatelé považují stromy po nárůstu dopravy, poté co se otevře dálnice D55 v sousedním Bzenci. Někteří místní také nesouhlasili s původním posouzení stavu třešní a nechali si vypracovat nové.

Bránili stromy především zaparkovanými auty. „Tady zprava dokonce dal ke stromu žebřík a řetězy, aby zamezil kácení. Když kvetly třešně, tak to tady bývalo krásné. Bohužel, je škoda těch stromů a zeleně, která sem mezi lidi patří. To kácení mě mrzí,“ řekl Eduard Wojnar při pohledu na u zemi seříznuté stromy nedaleko Skalické brány. Zároveň si volá po nově vysazených stromech.

„Nechal jsme si vypracovat posudek na tři stromy, jeden z nich už tady není. Z toho posudku vyplývalo, že mají dvojku v hodnocení jedna až pět, takže jsme věděli, že byly v pohodě. Navíc jsme očekávali, že bude před kácením nějaká schůzka s lidmi, kteří tady bydlí. Místo toho nás jen městský policista obeznámil, ať si přeparkujeme auta, že se v pondělí jde kácet. To bylo všechno,“ řekl Martin Grombíř.

Pod stromy zaparkovali auta

Obráncům stromů se před zahájením kácení podařilo pod stromy zaparkovat více než patnáct aut. „Přesto se začalo řezat, takže i větve pak padaly na stojící auta,“ podotkl místní.

Následovalo večerní, tříhodinové jednání zastupitelstva, které vedlo k ukončení kácení v Masarykově a Skalické ulici.

„Jak bylo domluveno na pondělním zastupitelstvu města – v úterý bylo dokáceno posledních osm stromů, které byly v dendrologickém posudku uvedeny jako havarijní. Dále musely být pokáceny další dva stromy, u kterých se na místě zjistilo, že jsou ve velmi špatném stavu a nebezpečné. Byly pokáceny také dva stromy na žádost majitelů dotčených nemovitostí,“ stojí ve středečním prohlášení strážnické radnice.

K problematice se vyjádřil také krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík, který byl už před více než deseti lety u projektu obnovy zeleně s novou výsadbou stromů po celém městě.

„Bylo to nějakým způsobem připravené. Teď se do toho vrhla nová radnice, která si nechala vypracovat nový posudek, kde byl jeden strom suchý, druhý byl napadený houbou, že by se měl okamžitě kácet. U osmi stromů bylo odůvodnění, ale u ostatních se mi zdá, že byly vykáceny příliš rychle. Měli jsme koncepci postupné obnovy s vykácením zhruba deseti stromů za pět let a vysazením nových, aby obnova byla postupná,“ přiblížil architekt s tím, že se tak počítalo se setrváním i některých starých stromů.

Ty by podle něj poskytovaly stín a plnily ekologické funkce. „Nejhorší je to, že jsme se na zastupitelstvu domluvili na vykácení osmi stromů, ale radnice to nedodržela, prostě vykácela stromy navíc,“ uvedl krajinářský architekt s tím, že kácení by měla prošetřovat i inspekce životního prostředí.

Výsadbu zahájí následující týdny

Radnice v současnosti pro lokalitu řeší plán výsadby. „Dneska se upřesňuje finální verze a v následujících týdnech bude zahájena výsadba. Na podzim budeme vyhodnocovat, co s těmi stromy, které tam zůstaly nepokácené,“ přiblížil strážnický starosta Risto Ljasovský.

Za silnou reakcí místních vidí především až rodinné vazby ke stromům, které jim roky rostou před domy, ale také určitý politický podtext.

„Na zastupitelstvu se příliš neposlouchaly reálné argumenty, které řešily danou věc. Vysvětlovali jsme, že jde de facto o dokončení projektu s tím, že by se vykácel zbytek stromů a nahradil novou výsadbou. Tento projekt začal už v roce 2012 a jeho součástí byl i jakýsi bezpečnostní řez, ke kterému ale nedošlo. Stromy, které měly nějaké defekty už před dvanácti roky, rostly divoce dál, bohužel se dostaly do situací, kdy přerůstají, zasahují do elektrického vedení, zvedají chodníky a jsou nebezpečné u pětapadesátky, po které projíždí tisíce aut denně,“ vysvětlil starosta.