Především obyvatelé zhruba dvoutisícového hodonínského sídliště Rudolfa Filipa už léta vyhlížejí úpravy náměstíčka u obchodního centra Rozmarýnek. To by mělo konečně po více než čtyřiceti letech proměnit. Radní zatím posvětili výběr firmy, která připraví vše potřebné pro územní stavební řízení.

Vizualizace nové podoby okolí obchodního centra Rozmarýnek v Hodoníně. | Foto: City Upgrade pro Město Hodonín

Zahájení modernizace okolí Rozmarýnku a blízkého parku očekává radnice ve druhé polovině příštího roku. „Už by se s tím mělo něco udělat, je to hrůza. Návrhy toho, jak by to tady mělo vypadat jsem viděla, a líbí se mi,“ svěřila se Eva Rolinková.