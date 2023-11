Další dvě speciální kamery strážníci pořídili díky dotaci z ministerstva vnitra. „Pohlídají vjezdy do města na dvou místech, budou registrovat a identifikovat registrační značky, což policii pomůže v šetření různé trestné činnost nebo při pátrání po odcizených vozidlech. Policie bude mít tyto kamery zapůjčené, takže je budou využívat a vytěžovat policisté sami. Zapojené mají být do systému, který umožňuje policii, aby z něj mohla čerpat data celorepublikově,“ vysvětlil šéf strážníků s tím, že podobná kamera umístěná na hranicích se Slovenskem pomohla při rozkrytí rozsáhlé série krádeží osobních aut Škoda Octavia.

Ještě letos plánují Hodonínští využít dvě nové mobilní kamery, které budou moci přesunovat podle potřeby na různá místa. „Do budoucna se připravují nové lokality, kam by se měl kamerový systém také dostat. Asi nejvíc je proto připravený areál stadionu U Červených domků a širokého okolí, kde by měly přibýt další kamery. Také po úpravách parku na Mírovém náměstí se s nimi počítá,“ doplnil Vašíček.

Jak připomněla, mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková, městský kamerový systém v současnosti disponuje dvaatřiceti kamerami monitorujícími dění na jednadvaceti místech. „Pořízeny byly z převážné většiny díky dotacím z programu prevence kriminality ministerstva vnitra,“ uvedla mluvčí.

Další peníze na kamery z tohoto zdroje jsou však nyní kvůli vládním škrtům v ohrožení. „Do budoucna se bude určitě kamerový systém rozšiřovat, ale uvidíme, jak to bude, protože už mám informaci o tom, že od příštího roku by pravděpodobně už nemělo ministerstvo vnitra dávat dotace na kamerové systémy, a to kvůli úsporám. Nicméně víc se dozvíme až v prosinci,“ podotkl ředitel strážníků.

To jeho kyjovské kolegy limitují k dalšímu rozšíření kamerové systému prostorové kapacity základny. „Město má sice ve strategickém plánu rozšíření kamerového systému, ale pokud by se rozšiřoval, tak je potřeba rozšíření i o stálou obsluhu tohoto systému. K tomu by ale byly potřebné i stavební úpravy,“ podotkl velitel kyjovské městské policie Lubomír Plachý.

Také tady záběry pomáhají při vyšetřování republikové policie, strážníkům pak zvláště pro aktuální zjištění problémově se chovajících jedinců, zobrazení kouření na zastávkách nebo popíjení v místech, kde je to v Kyjově zakázané. „Jakmile to velitel směny z kamerového systému zachytí, tak tam může vyslat hlídku,“ podotkl šéf kyjovských strážníků.

Ti veselští letos upravovali pro kamerový systém hardwareové vybavení, takže zvětšovali server, a také modernizovali starší kusy kamer. „Novou kameru máme naproti vlakového nádraží a vůbec posledním jsme dávali na sídlišti Hutník u školy v blízkosti nové výstavby. Výhledově bychom chtěli kameru posunout na sídliště Chaloupky, ze strany od prodejny Lidl,“ dodal velitel veselské městské policie Rostislav Prax.