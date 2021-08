Málo. Tak lze tři týdny před koncem měsíce shrnout údaje o proočkovanosti lidí v Jihomoravském kraji. Obě dávky vakcíny proti covidu jich dostalo podle posledních dostupných údajů šestapadesát procent.

PROOČKOVANOST



* Obě dávky vakcíny: 56 procent populace

* Alespoň jedna dávka: přes 66 procent populace

* Původní plán: mít do konce léta proočkovaných 70 procent populace

* Očkování bez registrace: Boskovice, Kyjov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo a Tišnov

Plán přitom zněl mít v závěru prázdnin vakcinovaných alespoň sedmdesát procent populace jižní Moravy. „Nejsme od toho ale daleko. Podle odhadů bude do konce srpna proočkovaných pětašedesát procent lidí ve věku nad patnáct let a další děti ve věku nad dvanáct let, se kterými jsme v původní strategii nepočítali. K cíli jsme se tedy navzdory všem obtížím, jako byl nedostatek vakcín na začátku, dokázali přiblížit,“ uvedla Markéta Chumchalová z kanceláře hejtmana.

Důvodem neúspěchu je podle představitelů kraje nevůle části společnosti nechat se očkovat bez ohledu na situaci a úpadek zájmu o vakcinaci spojený s aktuálním rozvolňováním.

S tím souhlasí i opozice. „Ve srovnání s ostatními patří náš kraj k těm nejlepším. Teď je třeba se zaměřit na mladou a střední generaci, což je úloha zejména pro vládu. V každém případě budeme jako opoziční zastupitelé požadovat výstupy a efektivitu kampaně hrazenou z krajského rozpočtu,“ řekl sociální demokrat Roman Hanák.

Narážel tak na skutečnost, že na propagaci očkování padl milion korun. „V kampani samozřejmě pokračujeme. Nedávno jsme zveřejnili například video, kde apelujeme zvláště na mladé lidi. Pokud nejsou očkovaní, může pro ně podzim znamenat řadu omezení,“ doplnila Chumchalová.

Za očkování benefity

Zvýšit počty očkovaných má i možnost nechat si podat látku bez předchozí registrace. Kromě Brna tuto variantu od pondělka nabízí Boskovice, Kyjov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo a Tišnov. „Původně jsem si to píchnout nechtěla, ale všechno je s tím jednodušší. Navíc nám firma za očkování nabídla pěkné benefity.“ svěřila se Brňanka, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce však její jméno zná.

Očkování se zároveň pomalu ale jistě přesouvá do nemocnic. K závěru srpna ukončí provoz například centra ve Znojmě a na brněnském výstavišti. To bude uzavřené rovněž tento víkend. „Menší očkovací centrum, které bude fungovat dlouhodobě, zřídíme od září v pavilonu P,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Do prostor výstaviště se tak navrátí veletrhy. „budou sloužit původnímu účelu,“ sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.